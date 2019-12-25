Минфин подготовил предложения о новой валютной структуре ФНБ

25 декабря. FINMARKET.RU - Минфин РФ подготовил предложения о новой валютной структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), она приближена к структуре международных резервов, но министерство не предлагает включать в нее, хотя первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов полагает, что включение такого актива могло бы быть целесообразно.

"Минфин подготовил предложения по новой валютной структуре, они максимально приближены к тем, которые сегодня существуют у ЦБ. Ведется дискуссия, вкладывать ли деньги ФНБ в драгметаллы, золото, есть много сторонников и противников, но Минфин пока не предполагает вложений в драгметаллы", - сказал Силуанов на брифинге по итогам года.

Таким образом, отметил министр, Минфин в своих предложениях ориентируется на структуру резервов ЦБ, но без вложений в золото.

"Хотя, мне кажется, можно было подумать, посмотреть (о включении золота - прим. ИФ), потому что все валютные активы, особенно когда долговая устойчивость стран зависит от постоянно возрастающих объемов долгов, сколько это будет продолжаться - непонятно, все-таки вложения в золотые активы, активы, обеспеченные металлами, они хотя и менее быстро ликвидны, чем финансовые активы, но в перспективе более устойчивы. (...)", - сказал он.

Министр отказался озвучивать предлагаемую новую структуру, так как хотя предложения и подготовлены, но пока не внесены в правительство.

"Наша задача при инвестировании средств ФНБ заключается в том, чтобы иметь быстро ликвидные активы и надежные. Золото менее быстро ликвидное, чем финансовый актив, но, если какая-то часть могла бы быть в золотых активах, мне кажется, что это вполне допустимо, но пока это Минфин не предлагает", - сказал также он.

Как ранее сообщалось, по состоянию на 1 декабря объем ФНБ составил 7 трлн 946 млрд 215,6 млн рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $124,001 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ. За ноябрь его объем сократился на 3,4 млрд рублей. С начала гожа объем Фонда вырос на 3,91 трлн руб.