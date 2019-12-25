Иностранные банки увидели новые риски в падении доходов россиян

25 декабря. FINMARKET.RU - Падение доходов населения вытеснило санкции в рейтинге главных рисков для российских "дочек" иностранных банков. Societe Generale (владеет Росбанком) считает слабый потребительский спрос одним из рисков в России, сообщил "Известиям" заместитель гендиректора группы Филипп Хайм. По его мнению, ускорение инфляции на горизонте 1,5-2 лет и падение реальных доходов населения могут привести к снижению платежеспособности, а это негативно скажется на работе дочерних структур французской группы, включая Росбанк.

Сокращение доходов населения может привести к падению спроса на услуги финансовых организаций, следует из отчетности банка "Хоум Кредит" (принадлежит нидерландской Home Credit). Экономические трудности у потребителей, которые приводят к повышению риска дефолта в розничном и коммерческом секторах, также обозначил в отчетности ОТП-банк - "дочка" венгерской группы OTP.

Таким образом, вероятность санкций и взаимоотношения с Украиной перешли у иностранцев на второй план. Societe Generale также относит к новым рискам волатильность рынка нефти, снижение мирового спроса на энергоресурсы и усиление геополитической напряженности. ОТП-банк отмечает, что законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро меняться, существует возможность их произвольной интерпретации.

Как показывают данные ЦБ, на 1 октября в России было 137 кредитных организаций с участием нерезидентов в капитале. С начала 2015 года их число сократилось на 40% - исход был обусловлен введением ограничительных мер.

В число системно значимых в России входят три организации с иностранным участием. Это - Росбанк, "Юникредит" ("дочка" итальянского UniCredit) и "Райффайзен". Всего же таких банков 11. ЦБ также включает в этот список Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, "ФК Открытие", ПСБ, РСХБ и МКБ.

Западным банкам непросто работать с РФ, отметил аналитик "Финама" Алексей Коренев. По его словам, ресурсы материнской компании мало помогают на нашем рынке, где зачастую нужны инструменты и рычаги обеспечения "нестандартных услуг" и "неформальных подходов". У иностранцев нет соответствующего "человеческого ресурса" в виде нужных людей на верхах.

Это сказывается на их результатах, объяснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Например, рост кредитования в январе-сентябре оказался у нерезидентов почти в пять раз ниже, чем у санируемых ЦБ банков, подсчитал он. По словам Артема Деева, самый большой темп увеличения сейчас демонстрируют финансовые институты с государственным капиталом.

Тем не менееостается интересной страной для "дочек" иностранцев, поскольку ставки высокие и на этом можно зарабатывать, отметил управляющий директор ИК "Иволга Капитал" Дмитрий Александров. Поэтому в ближайший год они вряд ли будут уходить из РФ, но могут это сделать позже, если тренд на снижение доходов населения продолжится.