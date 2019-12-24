Успеть долететь к Новому году

24 декабря. FINMARKET.RU - Авиакомпаниям может не хватить самолетов в новогодние праздники. О возможном срыве полетовпредупредила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 российских авиакомпаний. Это может произойти из-за того, что министерство с октября не включает новые иностранные, поступающие авиакомпаниям, в приложение к межправительственному соглашению с Бермудскими островами. Об этом говорится в письме ассоциации замминистра транспорта Александру Юрчику от 20 декабря, пишут "Ведомости"

Речь идет о 27-30 новых самолетах, которые уже готовы к передаче российским перевозчикам и включены в план полетов на январские праздники, говорится в письме. Поскольку судов нет в приложении к соглашению, Росавиация не может включить их в сертификат эксплуатанта, а значит, они не смогут выполнять полеты. В ассоциации считают ситуацию критической и просят включить самолеты в приложение.

Большинство российских авиакомпаний эксплуатируют иностранные суда. Почти все они - 91% российского авиапарка - зарегистрированы на Бермудских островах. Для перевода самолетов из иностранных реестров в российский нужно расторгнуть договорс Бермудами.

В "Победе" поддерживают перевод бермудских самолетов в российский реестр, но для этого нужно ратифицировать Кейптаунскую конвенцию без приоритета российской юрисдикции в спорах между владельцами самолетов и авиакомпаниями, "чтобы у владельца воздушного судна была возможность быстро вернуть лайнер из российского реестра". Также нужно подготовить специалистов международного уровня, которые будут осуществлять контроль за соблюдением норм летной годности судов, и принять нормативные акты для защиты собственников двигателей, чтобы можно было выделять эту часть из состава лайнера, отмечает представитель "Победы".

Как говорит человек в одной из авиакомпаний, у Минтранса нет правовых оснований не включать самолеты в приложение к межправительственному соглашению: "Собственники новых самолетов не разрешат их зарегистрировать в России без изменения законодательной базы. Это значит, что российскиесмогут брать только "подержанные и ушатанные" самолеты".

По словам гендиректора Infomost Бориса Рыбака, РФ не сможет регистрировать иностранные самолеты, потому что ратифицировала Кейптаунскую конвенцию с принципиальными исключениями, которые защищают права владельцев самолетов, и законодательство РФ не соответствует международным стандартам.