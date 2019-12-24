Кардинальная реформа экзаменов на водительские права стартует с 2020 г.

24 декабря. FINMARKET.RU - В России в начале 2020 года кардинально поменяются правила допуска граждан к управлению транспортными средствами. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщает "Коммерсант". Ряд новшеств начнет действовать уже в январе 2020 года, сразу после публикации постановления.

Впервые будет разрешена учебная езда на магистралях. Будет снят запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч. Одновременно вводится новый возрастной ценз для обучающихся: получитьнаавтобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) можно будет с 20 лет (сейчас - с 16). Новые полномочия получит ГИБДД. В частности, водительское удостоверение после лишения не вернут, если у гражданина есть задолженность по штрафам. Или, например, кандидат в водители не будет допущен до экзамена, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.

С 1 октября 2020 года вступят в силу более глобальные изменения: речь идет о получасовом практическом экзамене, который будет состоять из элементов, которые сейчас принято называть "площадкой" и "городом". Уточняются сроки проведения повторных экзаменов. А результат экзамена можно будет аннулировать, подав жалобу на экзаменатора.