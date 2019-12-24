Бизнесу нужно упростить выплату долгов

24 декабря. FINMARKET.RU - Бизнесу нужно чаще давать рассрочку на выплату долгов, а также заставить банки не задерживать платежи по долгам, считает объединение среднего и крупного бизнеса "Деловая Россия". Для этого организация рекомендует Минэкономразвития обновить план упрощения административных процедур "Трансформация делового климата" (ТДК), который сейчас рассматривается в правительстве, пишут "Ведомости"

Как объясняет советник коллегии "Муранов, Черняков и партнеры" Ольга Бенедская, сейчас компаниям, которые готовы расплатиться с контрагентами по долгам, но постепенно, рассрочку могут предоставлять только суды или взыскатели, но не приставы. Причем за то время, что суд будет рассматривать вопрос о предоставлении рассрочки, приставы могут успеть арестовать имущество, списать деньги, продолжает она. В 80% случаев суды просто отказывают в рассрочке, отмечал в 2018 году Общероссийский народный фронт.

Поэтому, предлагает "Деловая Россия", нужно отменить необходимость обращаться в суд и предоставлять рассрочку без него, без ареста имущества или продажи его с торгов, а также без ограничения предпринимателям выезда из страны. Для этого нужно внести изменения в закон, регулирующий выполнение предписаний, закрепленных исполнительными документами (закон "Об исполнительном производстве").

Также важно установить четкие сроки обработки платежей, если долг списывается с нескольких счетов или требуется возврат излишне взысканных денег, считает "Деловая Россия". Достаточно 3-х дней на передачу информации о поступивших деньгах должника судебному приставу-исполнителю, 2-х - для отмены всех ограничений, наложенных на должника, и пяти - на обработку получения денег для погашения задолженности. Сейчас законом установлено только, что перечислить деньги должника необходимо за 5 дней со дня поступления средств на счет судебных приставов.

Минэкономразвития уже включило в проект обновленного плана ТДК более сотни новых целевых мероприятий. Как сообщил представитель министерства, на заседании профильной рабочей группы по ТДК обсуждались в том числе барьеры исполнительного производства, все предложения будут рассматриваться дополнительно.