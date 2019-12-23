МФО придется переориентироваться на онлайн-бизнес

23 декабря. FINMARKET.RU - В следующем году участникам микрофинансового рынка, чтобы оставаться на плаву, придется перестроить бизнес-модели под работуи выдачу длинных займов, полагают эксперты.

По данным исследования аналитического центра МФК "Робот Займер", к концу 2020 года совокупный портфель микрозаймов может впервые превысить 200 млрд руб., пишет "Коммерсант" . К этому приведет его увеличение на 37% по итогам текущего года и на 22% - в следующем году.

Как следует из исследования, в 2020 году портфель офлайн-займов до зарплаты резко снизится - на 45% год к году (до 7 млрд руб.), а онлайн может возрасти на 18% соответственно (до 35 млрд руб.). В итоге совокупный портфель коротких займов снизится на 4% год к году. Весь рост портфеля будет определен сегментом длинных займов - он увеличится на 31% год к году. При этом офлайн покажет прирост всего 13%, а онлайн - 170% год к году.

В связи с подобными тенденциями аналитики компании прогнозируют массовое закрытие небольших МФО, выдающих займы до зарплаты офлайн. По оценке МФК "Робот Займер", на данный момент на рынке существует порядка 500 компаний, работающих исключительно в сегменте офлайн-займов до зарплаты. Около 90% из них могут покинуть реестр уже в 2020 году, успешно сменить модель коротких офлайн-займов на длинные офлайн-ссуды, и работать в долгосрочной перспективе смогут не более 10% компаний.

По мнению гендиректора МФК "Займер" Романа Макарова, основные тенденции следующего года будут развиваться в русле масштабной переориентации МФО на онлайн-бизнес.

Как отмечает гендиректор MoneyMan Ирина Хорошко, наблюдается очень сильный переток из офлайн-кредитования в онлайн.

А в "Робот Займере" считают, что значительное количество длинных займов у МФО будут получать граждане, ранее ориентированные на банковские продукты. Это связано с замедлением кредитования в банковском секторе: темпы роста банковского кредитного портфеля по итогам этого года составят порядка 18%, а в следующем могут замедляться до 10% из-за сдерживающей политики ЦБ.

Продолжение роста рынка МФО, по мнению экспертов, объясняется высоким спросом на кредитные продукты в условиях стагнации реальных располагаемых доходов населения 5 лет подряд.