Владельцы смартфонов могут открыть депозит по биометрии

23 декабря. FINMARKET.RU - Граждане России получили возможность открыть счет черезв банках, которые подключились к единой биометрической системе (ЕБС). В Apple Store появилось приложение, через которое можно получить банковские услуги дистанционно, рассказали "Известиям" в "Ростелекоме". Это можно сделать, если клиент ранее сдал слепки лица и голоса в ЕБС. Первым услуги для пользователей айфона предоставил Почта Банк. В октябре аналогичное приложение запустили на Android - его скачали уже более 70 тыс. человек.

В "Ростелекоме" добавили, что удаленно открыть счет, оформить вклад или получить кредит можно не только через спецприложение, но и в мобильных сервисах банков "Хоум Кредит", Совкомбанк, Промсвязьбанк, Почта Банк и "Тинькофф". В 2020 году такая услуга появится в ВТБ, Росбанке и "Абсолюте", рассказали "Известиям" в этих кредитных организациях. В Промсвязьбанке отметили, что с помощью удаленной идентификации клиенты чаще всего открывают накопительные счета.

Около 3 тыс. человек получили финансовые услуги дистанционно, подтвердив личность по биометрии. При этом в ЕБС хранится уже более 100 тыс. слепков лиц и голосов россиян, подчеркнули в "Ростелекоме".

Сейчас зарегистрироваться в ЕБС можно в 192 банках, соответствующим образом оборудованы 11 тыс. отделений по всей стране - среди них в основном кредитные организации с универсальной лицензией, но есть и с базовой, отметили в "Ростелекоме".

"Удаленная идентификация дает банкам возможность предоставить сервисы жителям населенных пунктов в глубинке, а также людям с инвалидностью. Цифровая инфраструктура повышает финансовую доступность во всех уголках России и способствует развитию конкуренции," - отметила директор по операционной деятельности Росбанка Наталья Воеводина.

Сбор и использование биометрии тормозятся из-за того, что этот процесс оказался долгим - от 30 минут до часа. Не каждый клиент готов потратить столько времени в банке, рассказал зампред правления Локо Банка Андрей Люшин. Он также добавил, что из-за технических сбоев и отсутствия отладки инструментов высок процент нечитаемых данных: ЕБС может забраковать слепки, тогда клиент вынужден повторять процедуру регистрации. Кроме того, новости об утечках информации из банковских структур внушают многим пользователям опасения, добавил Андрей Люшин.

В России более 100 млн банковских клиентов, а сдавших биометрические данные - всего около 100 тыс. человек. Таким образом, за полтора года слепки лица и голоса сдали менее 1% пользователей финансовых услуг, подсчитал аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын. По его словам, для повышения популярности биометрической идентификации нужно активнее рекламировать эту технологию, а также делать ее более выгодной, чтобы сдавшие биометрические слепки клиенты могли делиться положительным опытом с друзьями и родными.