Белоруссия, Казахстана и Киргизия раскритиковали закон о предустановке российского софта

23 декабря. FINMARKET.RU - Против поправок, обязывающих предустанавливать на мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры российский, выступили представители стран, входящих в, на совещании департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 13 декабря, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

По мнению представителей Киргизии, Белоруссии и Казахстана, поправки противоречат договору о союзе, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" и могут ограничить оборот технически сложных товаров из других стран ЕАЭС в России; поправки могут препятствовать функционированию внутреннего рынка союза.

"Несмотря на то что мы двигаемся к свободному внутреннему рынку, страны стремятся защитить своих производителей и ставят препятствия развитию торговли". 20 декабря 2019 г., на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии в Санкт-Петербурге

Этими поправками Россия нарушает договор о ЕАЭС в части предоставления национального режима, считает адвокат S&K "Вертикаль" Наталья Касаткина: "Вопрос будет решать ЕЭК - она запросит мнение России".

В пресс-службе ЕЭК подтвердили, что комиссия обобщает мнения участников союза и анализирует риски для оборота этой категории товаров в России - в связи с поправками, - после чего вынесет заключение: создает ли новая норма закона препятствия торговле.

Представители Казахстана, Киргизии и Белоруссии на совещании заявили, что для исполнения закона после внесения в него поправок необходимо установить технические требования к предустанавливаемому ПО и создать его перечень. О необходимости дополнительных нормативных актов заявила и РАТЭК. "Сложно представить, какие решения правительства не будут нарушать договор о ЕАЭС", - считает представитель РАТЭК Антон Гуськов. Эти вопросы будут обсуждаться 23 декабря, в понедельник, на совещании рабочей группы в ФАС, рассказал "Ведомостям" человек, знакомый с планами ведомства.

"Закон о предустановке ПО не противоречит договору о ЕАЭС, - говорит представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. - Решающее значение будут иметь подзаконные акты - перечень товаров, на которые предустанавливается софт, перечень софта и порядок его предустановки. Минкомсвязи с ФАС и Роспотребнадзором будет крайне внимательно следить, чтобы интересы евразийских партнеров не были ущемлены и чтобы разработчикам ПО из стран союза был обеспечен недискриминационный доступ на российский рынок".