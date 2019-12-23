Строительство "Северного потока 2" остановлено из-за срочно введенных санкций США

Строительство газопровода "Северный поток 2" остановлено из-за срочно введенных санкций США в отношении глобальных подрядных компаний - строителей магистрали. Не оправдались оценки экспертов о том, что закон вступит в силу с отсрочкой хотя бы в 30 дней (этого времени хватило бы, чтобы достроить трубу).

Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостановила строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащегов отношении строителей проекта, сообщила Allseas. "Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства сокращая объемы работ, и надеясь получить разъяснения, включающие необходимые нормативные, технические экологические разъяснения от соответствующих властей США", - говорится в заявлении Allseas, распространенном ночью в субботу. Компания оператор стройки Nord Stream 2 AG заявила, что вместе с компаниями, поддерживающими проект, будут работать над его скорейшим завершением.

Как свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов, в настоящее время занятые на стройке трубоукладчики Allseas - Pioneering Spirit и Solitaire - покинули зону строительства магистрали и движутся в германский порт Мукран.

Как сообщалось, американские законодатели включили в оборонный бюджет США (NDAA) на 2020 год положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток 2". Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США. Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет год.

Специальное подразделение Минфина США (OFAC), отвечающее за правоприменение в области санкций, тут же распространило комментарий о том, что запрет на строительство "Северного потока 2", прописанный в новом военном бюджете, вступает в силу немедленно.

"С момента подписания президентом 20 декабря 2019 года положения статьи 7503 NDAA немедленно вступили в силу. Вовлеченные стороны, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря для строительства "Северного потока 2" или "Турецкого потока" должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством", - говорится в специальном комментарии OFAC, который был опубликован спустя несколько минут после подписания военного бюджета.

В вопроснике OFAC также отмечается: "Несмотря на вышесказанное, могут быть сделаны добросовестные исключения из требования прекращения деятельности для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба".

В субботу днем вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщал, что 21 декабря европейские партнеры, участвующие в проекте "Северный поток 2", собирались провести консультации с Минфином США по санкциям, введенным в отношении этого газопровода. Об итогах встречи пока не сообщалось.

"Сегодня состоятся консультации между Минфином США и нашими европейскими партнерами, чтобы получить разъяснения, что означают эти санкции. Они сформулированы недостаточно четко. Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает. После того, как закончатся эти консультации, когда мы поймем суть этих санкций - когда они наступают, в каком объеме они наступают эти ограничения для европейских компаний, можно будет говорить, сейчас пока рано", - сказал Козак.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в воскресенье, что газопроводы "Северный поток 2" и "Турецкий поток" будут запущены, несмотря на санкции со стороны США. "Я убежден, что "Северный поток 2", как и "Турецкий поток", состоится. "Турецкий поток" будет запущен буквально через 2-3 недели", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

"Северный поток 2" построен уже примерно на 92%. Заминка произошла из-за властей Дании, этой осенью которые после двух с половиной лет волокиты разрешили строить газопровод в своей исключительной экономической зоне (к тому времени газопровод был уже построен на 2100 км в двухниточном исчислении при общей трассе магистрали 2460 км).

Стройка возобновилась в конце ноября. По подсчетам "Интерфакса" на основе данных системы глобального позиционирования морских судов, за это время трубоукладчики Allseas прошли еще в общей сложности около 170 км - около 100 км на одной и около 70 км на второй нитке. Протяжённость датского участка - 147 км.