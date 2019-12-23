Экспорт услуг находится в стагнации

23 декабря. FINMARKET.RU - По итогам 10 месяцев 2019 годауслуг находится в стагнации - на уровне $53,3 млрд, как и в прошлом году. При этом поставки транспортных услуг выросли на 4%, деловых услуг - на 2,6%, услуг ИКТ - на 1,6%, заявили "Известиям" в Минэкономразвития. Сильнее всего снизился объем в категории "строительство в России", связанной с возведением объектов на территории РФ отечественными компаниями для иностранных заказчиков, - он упал на 20%.

Сдерживающим фактором выступает нерешенный вопрос об освобождении экспортеров услуг от валютного контроля, посетовали в ведомстве. Кроме того, необходимо обнулить НДС для поставщиков из категории "плата за пользование интеллектуальной собственностью", в которую входит продажа большинства IT-продукции. Тормозит развитие экспорта услуг и тот факт, что электронные визы планируется ввести на территории всей России только с 1 января 2021 года, отметили в Минэкономразвития.

Отсутствие роста объясняется высокой планкой, заданной в прошлом году, заявили "Известиям" в Минпромторге. Эффект высокой базы создал в первую очередь чемпионат мира по футболу, а именно введение паспорта болельщика - документа, который обеспечивал безвизовый въезд, свободное перемещение и проживание иностранцев на территории России, пояснили в ведомстве.

Согласно нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", поставки услуг из России должны достигнуть $100 млрд к 2024 году. В 2019-м целевой показатель установили на уровне $70 млрд. Ранее министр экономического развития Максим Орешкин предупреждал первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о рисках недостижения этих объемов и просил выделить дополнительное финансирование федпроекту "Экспорт услуг" в размере 245 млрд рублей. Это в 42 раз больше, чем предусмотрено сейчас (5,8 млрд рублей до 2024 года). В МЭР "Известиям" заявили, что этот вопрос всё еще прорабатывается.

Развитие и поддержка экспорта услуг - новое направление, в России этим раньше системно не занимались, напомнили в Минэкономразвития. Чтобы обеспечить устойчиво высокие темпы роста в этой сфере, ведомство подготовило стратегию развития экспорта услуг до 2025 года. Приоритетными направлениями признаны, в частности, транспортные, туристские, деловые, информационно-телекоммуникационные, финансовые и строительные сферы.

Экспорт услуг сегодня перспективен, так как там много свободных ниш в сравнении с реальным сектором, уверен директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Господдержка этого направления совершенно оправданна: развитие услуг может существенно увеличить ВВП, и у России такой потенциал есть. Например, в IT, оборонной и космической сферах страна выступает одним из мировых лидеров, подчеркнул эксперт. При этом важно, чтобы помощь экспортерам услуг была грамотно организована и ориентирована прежде всего на частный бизнес.