Планы импортозамещения предлагают продлить до 2024 года

20 декабря. FINMARKET.RU - Минпромторг предлагает продлить планы импортозамещения до 2024 года. Всего сейчас реализуются 23 плана импортозамещения, которые изначально формировались до 2020 года. "Минпромторг предлагает продлить реализацию этих программ до 2024 года, синхронизировав их по срокам с национальными проектами. У планов импортозамещения, как и у нацпроекта по развитию экспорта общая конечная цель - повышение глобальной конкурентоспособности российской продукции", - отметил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

Программа ускоренного импортозамещения была запущена в 2014 году. "Наибольший эффект она оказала на машиностроительный сектор. Так, доля российской продукции в тяжелом машиностроении увеличилась за пять лет с 40 до 67%, в нефтегазовом - с 43 до 54,7%, в пищевом - с 12 до 40%", - рассказал "Российской газете" замминистра промышленности и торговли.

В большинстве обрабатывающих отраслей промышленности доля отечественной продукции к 2024 году должна превысить 70%. Речь идет, в частности, об энергетическом и тяжелом машиностроении (81,7 и 73% соответственно), электротехнической и кабельной промышленности (80,2%). В нефтегазовом машиностроении планируется увеличить долю до 65%, в станкоинструментальной промышленности - до 31%.

С момента начала реализации программы импортозамещения было освоено производство почти тысячи видов продукции. Общий объем привлеченных со стороны бизнеса инвестиций составил около 2 трлн рублей.

Многие виды продукции, выпущенные в рамках программ импортозамещения, обладают высоким экспортным потенциалом. В их числе системы радиолокации для международных аэропортов, солнечные панели нового поколения, нефтепогружные кабели и насосные системы. Целый ряд проектов изначально ориентирован на внешние рынки. Среди них - производство искусственного сапфира, оптического волокна, систем капельного орошения для аграрного сектора.