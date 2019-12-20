Россия - лидер по ущербу от плохого воздуха

20 декабря. FINMARKET.RU - Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10. Это вызывает проблемы не только со здоровьем, но и с экономикой: снижается урожайность, производительность труда, растут расходы на здравоохранение.

Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП, пишут "Ведомости", приводяobt данные из доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая впервые изучила, как загрязнение воздуха влияет на рост экономики.

Во всех 1342 регионах ЕС с 2000 по 2015 г. исследователи ОЭСР изучили концентрацию в воздухе мелкодисперсных взвешенных частиц и сравнили, как ее изменение влияет на производительность труда. Исследование доказывает, что экономическая выгода от сокращения загрязнения намного больше, чем предполагалось ранее, пишет ОЭСР. По данным Еврокомиссии, сокращение выбросов частиц РМ2.5 на 25% по всей Европе обойдется в 1,2 млрд евро ежегодно, но выгода от этого будет как минимум вдвое больше. В оценку не входит выгода от снижения смертности, указывает ОЭСР.

По данным "Гринписа", из-за загрязнения воздуха в России каждый год преждевременно умирает от 80 000 до 140 000 человек. Хотя такая смертность за 2000–2015 гг. сократилась (с 1075 до 955 смертей на 1 млн жителей). По расчетам ОЭСР, страна все равно оказалась лидером по ущербу от плохого воздуха: потери только в 2015 г. аналитики оценили в $447,6 млрд, или в 12,5% ВВП. В абсолютном выражении на 1-м месте оказался Китай с $1,6 трлн потерь (8,4% ВВП).

Влияние экологии на экономику также оценивали экономисты Международного валютного фонда, изучив данные 174 стран с 1960 по 2014 г. Если температура отклоняется от своей исторической нормы на 0,01 °C ежегодно, то долгосрочный рост доходов будет ниже на 0,05 п. п. в год. А постоянное повышение средней глобальной температуры на 0,04 °C в год приведет к сокращению мирового ВВП на душу населения к 2100 г. более чем на 7%, если экологическая политика не изменится. При соблюдении Парижского соглашения по климату, ограничивающего повышение температуры 0,01 °C в год, потери уменьшатся примерно до 1%.

Россия строго следит за качеством воздуха на предприятиях и в городах, рассказывает аналитик KPMG Иван Барсола, и требования будут только ужесточаться – например, по нацпроекту "Экология". Он предусматривает снижение выбросов к 2024 г. на 22%. Согласно паспорту нацпроекта городов с "высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха" в стране восемь. К 2024 г. их число должно сократиться до нуля. На весь проект будет потрачено более 500 млрд руб. Правда, пока финансирование отстает от планов – на 1 декабря было потрачено лишь 33,3% денег, выделенных из федерального бюджета на проект, свидетельствуют данные Счетной палаты. Проект еще формируется и расходы бюджета меньше, чем запланировано, объясняет Барсола, которого цитируют "Ведомости".