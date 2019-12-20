Новые правила взыскания долгов подверглись критике

20 декабря. FINMARKET.RU - Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц, пишет "Коммерсант". На заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности представители экспертных подгрупп высказались резко против применения к ним положений разрабатываемого закона и контроля со стороны Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По словам одного из собеседников газеты, знакомого с ходом заседания, у банков и компаний ЖКХ уже есть свои регулирующие органы, которые контролируют их взаимоотношения с потребителями услуг. «Распространение на организации, для которых возврат просрочки не является основным видом деятельности, норм закона наравне с профессиональными коллекторами повлечет для них значительные расходы на выполнение общих требований,— говорит другой собеседник “Коммерсанта”.— Для таких организаций уже существуют различные отраслевые требования». По его мнению, нововведения могут отразиться и на потребителях, поскольку компании будут вынуждены как-то компенсировать дополнительные расходы.

Законопроект по возврату просроченной задолженности физлиц был разработан Минюстом и должен с 2021 года заменить действующий закон о взыскании долгов физлиц. Новый закон предлагается применять ко всем организациям, занимающимся возвратом просрочки,— банкам, МФО, ломбардам, КПК, а также операторам связи, управляющим компаниям ЖКХ, ресурсоснабжающим организациям и т. п.

Как пояснил “Коммерсанту” президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, являющийся сопредседателем рабочей группы, перечень разногласий по законопроекту должен быть составлен до конца года.

Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.