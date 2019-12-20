Россия и Украина достигли соглашения по транзиту газа

20 декабря. FINMARKET.RU -проработали проект протокола о будущих договоренностях по транзиту российского газа в Евросоюз, в ближайшее время его предстоит согласовать, заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам российско-украинских переговоров, затянувшихся почти на восемь часов. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель дал примерно такую же оценку результатам переговоров. "Мы хорошо поработали, хорошо отработали протокол, который приближает нас к решению", - сказал Оржель.

"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", - сообщил Новак.

"В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон", - согласен Оржель. По его словам, наработки должны быть согласованы политическим руководством в Москве и Киеве.

Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович также заявил, что Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа. "Достигнутые нами принципиальные договоренности завтра обсудят в столицах", - уточнил представитель Еврокомиссии. По его словам, это "позитивные новости для Европы, России и Украины".

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами переговоров, протокол подготовлен по всему комплексу вопросов, касающихся взаимоотношений России и Украине в газовой сфере.

Новак поблагодарил принимающую сторону - министерство экономики ФРГ и министра Петера Альтмайера. "[Он] создал для нас очень позитивную атмосферу и приложил максимум усилий, для того, чтобы мы сегодня действительно здесь, проведя столько времени, продвинулись в достижении договоренностей", - сказал Новак.

Российский министр также поблагодарил и Шефчовича "за его конструктивный подход". "Мы уже много и давно вместе работаем, и сегодняшняя наша встреча также была очень позитивной и конструктивной", - сказал Новак.

В Берлине в четверг состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра экономики ФРГ Альтмайера, уполномоченного правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Вальдерзее, а также Шефчовича. С российской стороны в них участвовали Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. С украинской стороны - Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Переговоры по газу с Украиной продолжатся в пятницу в Минске, сообщили журналистам в "Газпроме". "Переговоры не технические. Уровень высокий. От "Газпрома" - глава компании Алексей Миллер", - сказали в компании.

1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом".. Европейская комиссия предложила "Газпрому" поддержанный украинской стороной вариант заключения транзитного контракта на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.

"Газпром" 18 ноября направил в адрес "Нафтогаза" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей нана 2020 год.

В предложении "Газпрома", в частности, указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Кроме того, среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Комментируя в четверг решение Стокгольмского арбитража, присудившего "Газпрому" выплатить "Нафтогазу Украины" $2,6 млрд, президент РФ Владимир Путин заявил: "Я убежден как юрист по базовому своему образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический". "Ну ладно, решение суда есть. Это правда. Мы должны из этого исходить. Мы будем из этого исходить. И будем искать приемлемого для всех решения, в том числе и для Украины. Сохраняя, как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как "Северный поток -1, -2", "Турецкий поток", транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и в сроках, на которые можно заключить контракт", - заявил Путин.

При этом глава российского государства напомнил о долге Украины перед Россией в размере $3 млрд. "Часть наших резервных средств из Фонда национального благосостояния России вложена в украинские ценные бумаги - 3 миллиарда долларов как раз. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется", - сказал он.