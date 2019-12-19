Новой пенсионной реформы не будет

Президент Владимир Путин заверил, что планов по запуску новой пенсионной реформы в России нет. Он также подчеркнул, что дальнейшего повышения пенсионного возраста не будет

19 декабря. FINMARKET.RU - Президент России Владимирзаявил, что планов по запуску новой пенсионной реформы в России нет. "В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом и никаких изменений там не планируется, никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается - ни в правительстве, ни в администрации, нигде", - сказал Путин на пресс-конференции.

Президент добавил, что предложения Минфина в пенсионной сфере касаются только накопительной части. "Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями, и вопрос идет просто об их защите", - сказал глава государства.

Минфин в начале сентября заявил о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП). Документ подготовили взамен разработанной в 2016 году концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая так и не нашла поддержки в правительстве из-за разногласий финансового и социального блока кабинета министров по ключевому вопросу - автоматической подписке граждан.

Новая система ГПП, как предполагается, будет строиться на ранее представленной концепции ИПК, однако будет полностью добровольной.

Отвечая на вопрос, не предвидится ли в ближайшие годы очередное повышение пенсионного возраста, Путин подчеркнул, что планов дальнейшего повышения пенсионного возраста нет. Он также рассказал, что в следующем году планируется индексация пенсии на 6,6%, в то время как инфляция составляет 3,25%. После 2024 года индексация будет также проводиться.

Среди многочисленных вопросов, заданных президенту во время пресс-конференции, был вопрос об ипотеке. Путин сообщил, что сроки оформления материнского капитала в качестве первоначального взноса по ипотеке буду сокращены в два раза.

"Банки не отказывают использовать материнский капитал для решения вопросов, связанных с ипотекой, просто процедуры получения этих средств чрезмерно усложнены и создают проблемы для людей. Без всяких сомнений, нужно менять эту ситуацию и уменьшать количество дней, которое требуется сегодня для того, чтобы внести эти средства материнского капитала в качестве первичного вклада или погашения ипотеки. Сейчас в целом такие решения принимаются, количество этих дней будет сокращено почти в два раза", - сказал глава государства. Он добавил, что этих мер в настоящее время недостаточно.

"Нужно расширять применение так называемого электронного товарооборота с тем, чтобы отношения между клиентом банка и Пенсионным фондом, через который идет материнский капитал, и советующими застройщиками осуществлялись без участия человека", - подчеркнул Путин. По словам президента, в случае запуска этого механизма, процедуру оформления может занять один день.

"Это можно сделать и это нужно сделать. Мы совсем недавно с коллегами обсуждали это, мы и будем это делать", - подчеркнул президент.

Президент РФ также заявил, что меры господдержки по льготному жилищному кредитованию семей с детьми, введенные для жителей Дальнего Востока, могут быть распространены на регионы Зауралья. "Часть мер поддержки в области демографии мы уже сейчас мы будем распространять на Зауралье. Это касается поддержки семей с детьми, прежде всего тех, в которых появляется третий ребенок. Что касается других мер поддержки, в том числе процентной ипотеки, то в принципе всё это возможно, но надо посмотреть, как это пойдет на Дальнем Востоке, посмотреть, сколько это будет стоить, какое количество будет обращаться за этой мерой поддержки, подсчитать бюджетные расходы и на "ясном глазу" принимать решение", - сказал Путин.

Он добавил, что меры поддержки были приняты на Дальнем Востоке, поскольку в этом регионе депопуляция происходит гораздо быстрее, чем в других субъектах РФ. "Нам нужно сначала в полном объеме реализовать эти планы начинания там, а уже потом переходить к другим регионам", - подчеркнул президент.

В декабре премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке. Программа рассчитана на пять лет.