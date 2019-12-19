В РФ могут упразднить отчетность по РСБУ для банков

19 декабря. FINMARKET.RU - Требования для банков отчитываться по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) могут отменить в течение 2–3 лет, пишут "Известия", ссылающиеся на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова. Нынешние принципы отчетности полностью адаптируют к международным правилам (МСФО). Кредитные организации поддерживают такую новацию. Они возмущены: многие формы были приняты еще в конце 1990-х, часть из них дублирует друг друга, в результате чегособирают столько данных, что их физически не возможно проанализировать. Если избыточные требования действительно будут отменены, это станет первым шагом к "регуляторной гильотине" в финансовом секторе, подчеркивают эксперты.

В Ассоциации банков России (АБР) в начале декабря прошло заседание, на котором обсуждалась возможность отмены для кредитных организаций отчетности по, сообщили "Известиям" его участники. Первым этот вопрос поставил представитель Сбербанка, отметил один из собеседников "Известий". По словам Анатолия Аксакова, присутствовавшего на том мероприятии, отмена требований для банков отчитываться по РСБУ может произойти в пределах трех лет. Для этого нынешние российские стандарты будут адаптированы к правилам МСФО, добавил он.

По словам участников заседания в АБР, среди приглашенных была председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, и она не скрывала, что удивлена тем, какой объем данных приходится собирать для передачи регулятору. В частности, есть формы, которые Банк России ввел еще в 1998 году. Сейчас они уже бессмысленны, но кредитные организации всё равно их регулярно сдают.

Отчетность по РСБУ рынком не востребована. Она слабо автоматизируема и сопряжена с существенными трудозатратами на подготовку, отметил представитель Сбербанка. При подготовке форм по российским стандартам требуется работа двух или трех человек для написания пояснительной записки. К тому же необходим сбор информации с большого количества подразделений. Такую отчетность надо аудировать, а это уже существенные расходы. РСБУ и пояснительную записку к ней возможно отменить «уже завтра», а не через три года, резюмировал представитель Сбербанка, цитируемый "Известиями"..