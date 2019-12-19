В России может резко сократиться производство шампанского

19 декабря. FINMARKET.RU -шампанского в России может резко сократиться из-за закона о виноделии, сообщили "Ведомостям" президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов и гендиректор "Игристых вин" Юрий Дудко. Две эти компании - крупнейшие производители игристого в России, на них, по данным ЦИФРРА, приходится почти 50%.

Вчера Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", в котором содержится запрет на использование при производстве импортного вина, винограда и сусла и предусмотрена маркировка на этикетке и контрэтикетке "виноградосодержащих напитков" крепостью до 22%: "Не является вином", занимающая не меньше 20% площади. Такая же надпись должна содержаться и при выкладке в магазинах. Вино из 100% российского винограда сможет называться "Вино России" и будет выделяться при продаже в розничных магазинах.

Как отмечает Дудко,прежде всего ударит по производству игристых вин - в России недостаточно собственного виноматериала.

У "Абрау-Дюрсо" около 60% продукции делается из импортного виноматериала, у "Игристых вин" - почти 100%.

Запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в 2-3 раза, говорит президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. Его место на полке займет дешевый импорт, говорит он. Представитель АКОРТ (объединяет крупнейшие розничные сети) Илья Власенко предупреждает, что спрос действительно может упасть.

Однако соавтор закона Геннадий Онищенко уверяет, что ничего подобного не произойдет: в законе не написано, что вино должно стать винным напитком. Да и производство вина из виноматериала никто не запрещает, собственного винограда в России катастрофически не хватает, но будет не "Вино России", а вино, изготовленное в России из импортного виноматериала. Закон - базовый, предупредил он, вопросы поправок будут решаться постепенно.

Как отмечает президент "Абрау-Дюрсо", нужно минимум 10 лет, чтобы обеспечить Россию своим виноградом. Титова беспокоит и другое положение закона: поддержку получат те, кто использует только отечественные саженцы. Между тем половина саженцев в России импортные, чтобы заменить их российскими, нужно 3-5 лет, говорит Попович.

"Чтобы получить субсидии, все будут усиленно искать российские саженцы, а они могут и не прижиться. Субсидии - очень важный элемент засадки, выращивание винограда - глубоко нерентабельная история", - объясняет Титов.

Онищенко же говорит, что поддержка отечественных саженцев - приоритетная задача, но она тоже будет решаться постепенно.

Минсельхоз поддерживает закон - он закрепляет основы развития отрасли, говорит представитель министерства.