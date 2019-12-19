Счетная палата: из 7 показателей развития секторов финрынка достигнут только один

19 декабря. FINMARKET.RU - Счетная палата опубликовала анализ двух документов Центробанка – Основных направлений развития финансового рынка на 2016-2018 и на 2019-2021 годы. По мненнию аудиторов, "несмотря на практически полное выполнение плана мероприятий на прошлую трехлетку (97,8%), добиться ожидаемых результатов в основном не удалось".

Так, по оценка, не достигнуты целевые значения по 8 из 13 ключевых показателей эффективности, которые были установлены в Основных направлениях на 2016-2018 годы. Из 7 показателей развития секторов финансового рынка достигнут только один - по величине активов страховых организаций. Россия не смогла сократить отставание от ведущих экономик в Индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) Всемирного экономического форума. В части развития финансового рынка позиции России ухудшились по семи из восьми компонентов.

"За время реализации Основных направлений на 2016-2018 годы экономика России в целом поднялась в Индексе глобальной конкурентоспособности с 45 до 43 места. Но ситуация с развитием финансового рынка не улучшилась: в 2015-2016 годах Россия была на 95 месте, и в последней версии индекса, на октябрь 2019 года, на нем же и осталась. По стабильности финансовой системы мы занимаем 120 место, а по масштабу финрынка находимся на 77 месте. Это не соответствует позициям России по номинальному ВВП и по паритету покупательной способности – одиннадцатая и шестая строчка соответственно", – сообщил на Коллегии аудитор Алексей Саватюгин, цитируемый в сообщении СП.

Число институтов финансового рынка сократилось в отдельных секторах до 1,5-2 раз. "Это ведет к снижению конкуренции и свидетельствует о сложности выхода на финансовый рынок новых участников. В крупнейшем секторе – банковском – рост шел за счет физических лиц. Кредиты нефинансовым организациям сократились и в реальном выражении, и по отношению к ВВП. Это говорит о неблагоприятных условиях для кредитования реального сектора экономики", – отметил аудитор.

Рынок акций также не стал заметным источником финансовых ресурсов для бизнеса.

По итогам анализа Счетная палата обратила внимание на ряд законодательных проблем. Так, в законодательстве не определены понятия развития и стабильности функционирования финрынка, а также цели, инструментарий и требования к Основным направлениям его развития. Банк России сам ставит перед собой цели, сам определяет критерии их достижения и сам же оценивает успешность своей работы, что не вполне корректно. В Счетной палате уверены, что "необходимо совершенствовать систему показателей развития российского финансового рынка.

Как отметил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, подводя итоги проверки, "выводы понятны и правильны". Но, заявил он, "надо понимать, что причины проблем финансового рынка страны кроются в общем состоянии инвестиционного климата и геополитической ситуации".

Банк России в целом согласен с выводами Счетной палаты. По словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, которые приводятся в сообщении СП, "большинство выводов точно подмечают проблемы, которые сопровождают процесс развития финансового рынка".