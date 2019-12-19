Ноябрь превратился в сплошную "черную пятницу"

19 декабря. FINMARKET.RU - В ноябре 2019 года годовые темпы роста оборота розницы ускорились в годовом сравнении на 2,3% (данные Росстата). Статистика частного потребления, опубликованная Росстатом, более чем оправдала заметный рост потребительской уверенности в октябре-ноябре 2019 года, пишет "Коммерсант". При этом показатель оказался вдвое выше ожиданий аналитиков, прочивших рост в 1,2%.

Основное улучшение потребительского настроения населения (до 3% с 2,1%) отмечено при продаже промтоваров. Общий же рост частного потребления ускорился до 1,6% с 1,2% в октябре, оценил Дмитрий Полевой из РФПИ. Игорь Поляков из ЦМАКП подтверждает: лучше всего с ноябрьскими распродажами продавались бытовые товары и электроника. Продажи же еды на фоне заметного снижения продовольственной инфляции в октябре-ноябре в среднем росли на 0,5% в месяц с учетом сезонности — впервые за последние десять кварталов.

Этому, пишет "Ъ", предшествовало заметное улучшение потребительских настроений граждан, вызванное снижением инфляции и заметным улучшением динамики реальных зарплат. В октябре в годовом выражении зарплаты выросли на 3,8% против 3,1% в октябре (данные Росстата). Номинальные зарплаты в госсекторе увеличились на 8,3% против 6,5%, а в частном — на 7,4% против 7,5%.

Но, отмечает газета, оживление потребления может оказаться неустойчивым: в 2020 году заметного увеличения зарплат в бюджетном секторе не предвидится, крупные и средние предприятия, вероятно, предпочтут ему инвестиции, а доходы малого бизнеса продолжают стагнировать.