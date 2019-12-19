ЦБ ищет способы защиты розничных инвесторов

19 декабря. FINMARKET.RU - Банк России ищет способы защиты розничных инвесторов, массово выходящих на фондовый рынок.выступил с инициативой по ограничению агрессивности рыночных заявок на фондовом рынке, рассказали "Коммерсанту" несколько представителей финансовых компаний.

По словам одного из них, предлагается ограничить влияние крупных заявок, которые выставляются на биржевых торгах либо с условием "по рыночной цене" (то есть приобретаются или продаются ценные бумаги по любым котировкам на всю сумму заказа), либо по цене, которая существенно отличается от таковой для текущих сделок. Такие заявки способны моментально привести к резкому изменению котировки ценной бумаги, особенно если она малоликвидна.

Инициатива уже обсуждалась в рамках заседания комитета по фондовому рынку Московской биржи, но там было принято решение о дальнейшей проработке вопроса. Директор департамента рынка акций биржи Борис Блохин подтвердил, что с просьбой проработать возможность внедрения механизма ограничения агрессивности заявок к рынку обратился регулятор, однако детальные параметры и сроки внедрения обсуждаются с участниками рынка. По его словам, идея заключается в снижении влияния на цены бумаг при поступлении очень крупных заявок. "Это может произойти, например, когда трейдер или частный инвестор допустил ошибку в объеме или в цене в заявке и тем самым сильно "подвинул" цену бумаги", - пояснил Блохин.

Ограничить розничных инвесторов от ошибочных заявок можно на уровне брокера или на уровне биржи. Представитель одного из брокеров считает, что ограничение на уровне биржи было бы лучшим способом, потому что трудно объяснить клиенту, почему его ограничивает брокер. С другой стороны, отмечает он, если ограничивать всех участников торгов, встает вопрос, как формировать заявки при существенном движении на фондовом рынке: "Если кто-то захочет быстро избавиться от актива за короткий срок по любой цене, ему придется разбивать заявки, чтобы не подпадать под предполагаемое ограничение".