Минтруд: к 2021 году официальных безработных станет больше

19 декабря. FINMARKET.RU - К 2021 году число россиян, зарегистрированных на бирже труда, может вырасти до 900 тыс. человек, что на 20% выше показателя 2019 года. Такие данные представлены в прогнозе Минтруда, пишут "Известия"

В целом в 2019 году на бирже труда были зарегистрированы 750 тыс. человек, указано в документе. На 1 декабря этот показатель был ниже - 665 тыс. человек, но в течение года число официальных безработных колебалось от 645 тыс. в ноябре до 818 тыс. в апреле. Речь идет о регистрируемой безработице, отмечает газета.

Как ожидают в Минтруде в 2020 году число вставших на учет на бирже труда вырастет до 800 тыс. человек. В 2021 г. оно увеличится до 900 тыс. человек, в 2022 г. сохранится на этом уровне, указано в документе.

Помимо регистрируемой безработицы, чиновники оценивают и безработицу по стандартам Международной организации труда (МОТ). Этот показатель отражает долю людей, которые ищут доходное занятие и готовы выйти на работу, его определяют с помощью опросов. Сейчас в России уровень безработицы по методологии МОТ - 4,6% от рабочей силы, или 3,4 млн человек. Абсолютный показатель в ближайшие годы не превысит эту величину, а относительный может даже упасть до 4,5%, указали чиновники в прогнозе.

Таким образом,ждет, что число безработных фактически значительно не изменится, но все больше людей будут искать место не в интернете и через знакомых, а в службе занятости.

Другие показатели рынка труда в ближайшие 3 года значительно меняться не будут, следует из прогноза. Чуть увеличится число занятых в экономике россиян (в пределах 1% до 2022 года) и трудовых мигрантов (плюс 5%), несколько сократится количество работающих пенсионеров (меньше чем на 1%). Большинство работников по-прежнему будут заняты в торговле, ремонте авто, на обрабатывающих производствах и в строительстве.

В пресс-службе Минтруда "Известиям" подчеркнули, что данные, приведенные в прогнозе баланса трудовых ресурсов, - оценочные и впоследствии могут быть скорректированы.

Прогноз по увеличению числа людей на бирже труда может быть продиктован продолжением пенсионной реформы, не исключил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Однако официальная статистика даже о безработице по методологии МОТ слишком оптимистична, полагает эксперт. Около 840 тыс. человек в стране трудятся неполную рабочую неделю или неполный день, а также находятся в вынужденных отпусках без оплаты, но статистически они заняты. Кроме того, многие люди уже отчаялись найти место, поэтому при опросах не сообщают о поиске и в статистическую выборку безработных не попадают.

Последнюю теорию подтверждают и данные Росстата: в ведомстве наблюдают тенденцию увеличения "потенциальной рабочей силы". Сюда относят людей, которые не трудоустроены, выражают заинтересованность в получении оплачиваемой работы, но сейчас по каким-либо причинам не могут активно искать место или не готовы приступить к работе, пояснили в пресс-службе статистического ведомства. Там сообщили "Известиям", что численность потенциальной рабочей силы по итогам января-ноября 2019 составляет 1,6 млн человек. За весь прошлый год показатель был равен 1,1 млн, в 2017 г. - также 1,1 млн.