FATF не считает подозрительными операции на 600 тыс. руб.

18 декабря. FINMARKET.RU - Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) раскритиковала РФ за слишком низкий порог суммы, свыше которой банки обязаны отчитываться об операциях. Об этом говорится в отчете организации по России после проведения выездной миссии в марте 2019 года, пишут "Известия"

Сейчас этот порог составляет 600 тыс. рублей для трансакций с деньгами физлиц, 3 млн рублей - для операций с недвижимостью и 10 млн рублей - для перечислений, связанных с оборонным комплексом. Как говорится в отчете, из-за автоматизации процессов объем информации для проверки постоянно растет - это может увеличить количество отказов в проведении платежей и привести к прекращению деловых отношений с юрлицом из-за опасенийсредств.

В прошлом году Национальный совет по финрынкам (НСФР) уже говорил об этой проблеме и проводил опрос банков на тему эффективности госконтроля над подозрительными транзакциями. Тогда одной из проблем кредитные организации назвали именно низкие пороговые значения для отчетности, рассказал вице-президент организации Александр Наумов. По его словам, для банков и их клиентов это создает неоправданные административные барьеры, влияющие на стоимость услуг.

Сумма операций, о которых банки должны в обязательном порядке информировать Росфинмониторинг, не менялась с момента принятия "антиотмывочного" 115 ФЗ - с 2001 года, напомнил президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.

По его словам, сама FATF рекомендует ориентироваться на порог в $15 тыс. - порядка 940 тыс. рублей.

В целом FATF высоко оценила Россию по критериям соответствия международным стандартам борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. По 35 из 40 пунктов РФ получила высокий рейтинг ("значительно соответствует" или "полностью соответствует"). По оставшимся пяти пунктам Россию поставили оценку "частично соответствует". По итогам прошлой миссии FATF в России в 2008 году стране были присвоены положительные рейтинги лишь по 25 рекомендациям, напомнили в Росфинмониторинге.

"Российские власти имеют глубокое понимание существующих в стране рисков, а в распоряжении Росфинмониторинга есть огромный объем данных, которые регулярно используют правоохранительные органы в целях расследования случаев отмывания денег, финансирования терроризма и отслеживания преступных доходов", - говорится в отчете FATF.

Эксперты международной группы также подчеркнули, чтоуделяет приоритетное внимание возвращению денег жертвам преступлений, возмещая ущерб в размере около 816 млн евро (более 50 млрд рублей) ежегодно. Объем возврата превосходит размер конфискаций в уголовном порядке, подчёркивается в отчете.