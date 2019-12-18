Доступ к крупным месторождениям золота не либерализуют

18 декабря. FINMARKET.RU -, важный для золотодобытчиков, не согласован в правительстве и, скорее всего, не будет принят, пишет "Коммерсант". Минприроды, разработчик документа, предлагал повысить порог запасов, при превышении которого месторождение золота признается стратегическим, с 50 до 200 тонн. Источник “Ъ”, близкий к министерству, рассказал, что там ожидают в ближайшее время возврата законопроекта из правительства, поскольку он получил негативную оценку силовых ведомств.

Сейчас в случае открытиястратегического уровня частной компанией правительство может забрать у нее лицензию. Целью смягчения норм, подготовленного по поручению президента, было привлечение частных инвестиций в отрасль, пишет "Ъ".

По оценке аналитиков EY, повышение порога до 200 тонн потенциально может обеспечить в 2018–2041 годах рост прямых иностранных инвестиций на развитие месторождений до $0,4 млрд, прямой и косвенный вклад в ВВП до $17 млрд, а также создание до 12 тыс. рабочих мест только в Дальневосточнм федеральном округе, где расположены золотодобывающие активы.