Рост российской экономики остается слишком низким

18 декабря. FINMARKET.RU - Мировая, возможно, стоит на пороге нового кризиса, выбираться из которого будет много лет. Такой сценарий обсуждали экономисты на пленарной сессии Финансового форума газеты "Ведомости" достаточно неплохо защищена от кризиса своей макроэкономической политикой, но стабильность не гарантирует развития – рост экономики остается слишком низким. Лучшее, что может сделать в такой ситуации государство, – это сократить свое влияние на экономику, считают участники форума.

Почти 35% аудитории пленарной сессии сочли, что кризис начинается, 33% считают, что российская экономика находится в зоне стагнации, всего 7% наблюдают стабильный рост, а 26% видят лишь неопределенность.

Как заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, она выбирала между ростом и стагнацией, но не стала делать выбор, так как подозреветю, что под ростом понимаются высокие темпы роста экономики. "Они низкие, но я не вижу и серьезных тенденций к торможению роста. В первых двух кварталах 2019 г. мы наблюдали некоторое замедление, сейчас оно, видимо, закончилось. В 2020 г. экономика России выйдет на потенциальные темпы роста", - сказала Юдаева.

Ключевой проблемой она назвала низкий потенциал роста экономики и в ее структуре. "Нужно создавать условия, чтобы бизнес проявлял инициативу, чтобы экономика перестраивалась и ориентировалась на экспорт, для стимулирования инвестиций", - считает первый зампред ЦБ.

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач считает, что можно говорить о стабильном росте. По его словам, замедление в этом году было ожидаемым. Свой вклад в это замедление внесли, в частности, высокие ставки ЦБ и крайне жесткая бюджетная политика. Как отметил Клепач, замедление оказалось менее значительным, чем ожидалось."Мы оценивали рост ВВП в этом году в 1,1%, а, видимо, будет рост на 1,3%, может быть, даже на 1,4%. В 2020 г. мы ждем роста экономики на 1,8%, что немного выше прогноза правительства - 1,7%", - сказал он.

Клепач считает, что определенное ускорение инвестиционного роста в 2020 г. неизбежно. "Отношение бизнеса к инвестициям останется консервативным, но будут расти госинвестиции благодаря реализации нацпроектов. И это импульс и для частного бизнеса, и для экономики в целом", - резюмировал он.

Руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич заявил, что можно рассматривать два сценария для российской экономики. Первый - если внешние условия не ухудшатся драматично, то потенциал роста ВВП - плюс-минус 2%. Гурвич считает такой результат не самым плохим среди больших формирующихся рынков, но в целом слабым.

"Второй сценарий - если случится мягкий или жесткий кризис, резко ухудшатся внешние условия, то придется говорить уже не о потенциале роста российской экономики, а о том, насколько мы готовы к кризису. На мой взгляд, мы готовы хорошо", - заявил эксперт.

Однако, по его словам, "есть российская специфика - мы достаточно успешно можем защититься от последствий кризиса, но никак не можем воспользоваться позитивными возможностями, которые он открывает". По мнению Гурвича, нужно построить новую модель экономического роста, поскольку предыдущая была основана на банальном росте цен на нефть.

Как сказал эксперт, кризис часто действует как санитар леса, как механизм естественного отбора. По его словам, если экономика работает близко к уровню своего потенциального выпуска, смягчение денежной и бюджетной политики может дать только краткосрочный положительный эффект. Гурвич отметил, что "жесткая политика, которая в мирное время, хотя и ограниченно, сдерживает рост экономики, в случае кризиса может стать преимуществом - есть возможность снижать ставки и оказать экономике бюджетную поддержку".

Генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин заявил, что проголосовал за стабильный рост. По его словам, экономика России находится близко к потенциалу своего роста: очень низкая безработица и довольно высокая загрузка производственных мощностей. Ускорение роста, считает он, возможно при росте производительности труда, но для этого нужны инвестиции. "Центральный банк свою часть работы сделал, процентные ставки снизил. Но многие другие части этой работы недоделаны. В экономике почти нет длинных денег, чтобы финансировать инвестиции, нет необходимых для этого инструментов", - сказал Теплухин.

А гендиректор рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" Кирилл Лукашук ждет стагнации. "И я бы оценивал это слово со знаком не минус, а плюс, потому что это все-таки небольшой, но рост. В нынешней ситуации это достижение", - отметил он.

Как сказал Лукашук, на ситуацию в экономике с каждым годом будут все сильнее влиять два долгосрочных фактора. "Первый - это близость потенциального выпуска к реальному, поэтому нужно расширять мощности. Второй - это сложная демографическая ситуация", - считает он.

По мнению большинства участников форума, мировая экономика переживает трудные времена: 46% видят стагнацию – торможение роста, 11% – кризис. 36% считают ситуацию неопределенной и лишь 7% верят, что рост стабилен.