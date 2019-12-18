Четверть переселенцев хотят избавиться от квартиры по реновации

18 декабря. FINMARKET.RU - Четверть переселенцев по программе реновации в Москве планируют продать полученную квартиру в новостройке и купить другое жилье. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса аналитического центра НАФИ, с которыми ознакомились "Известия"

Около половины (45%) переселенцев не планируют продавать полученное по программе реновации жилье, следует из опроса НАФИ. 6% респондентов хотели бы денежную компенсацию вместо квартиры. 25% опрошенных планируют сразу продать новое жилье, почти столько же - 24% - не определились с выбором.

По правилам программы, граждане могут претендовать либо на равнозначную новую квартиру, либо на компенсацию, размер которой определяется рыночной стоимостью старой жилплощади.

В программе реновации участвуют собственники 350,5 тыс. квартир. Если 25% участников выставят жилье на продажу, на рынке готовых новостроек появится дополнительно около 84 тыс. объектов, рассказала управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. По ее данным, сейчас в столице продается 8 тыс. квартир и апартаментов в новостройках, а суммарно на всех стадиях строительства предложение в таких домах составляет 52 тыс. квартир.

Примерно 80% участников программы реновации на вырученные отквартиры средства или компенсацию хотят приобрести новую квартиру, 11% -- коттедж. Остальные собираются потратить деньги на другие цели, говорится в исследовании НАФИ.

Мария Литинецкая считает, что часть переселенцев ожидают, что не будут удовлетворены новыми квартирами, поэтому и хотят их продать. По мнению генерального директора девелоперской компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексея Перлина, такое желание вызвано тем, что программа реновации не дает широкого выбора альтернатив. Жильцов может не устраивать район и тип дома, который им предлагается.

"Переселенцы сравнивают предлагаемое городом жилье не только с тем, что у них было (явно хуже), а с тем, что предлагает сегодня рынок новостроек. По сравнению с ним квартиры от города всё же классом ниже", -- добавил он.

Жилье по программе реновации будут продавать и те москвичи, у которых это не единственная квартира, отметила генеральный директор "Миэль-Новостройки" Наталья Шаталина. Также намерение реализовать жилплощадь от властей может быть связано с желанием переехать, например, подальше от центра города и за счет этого приобрести квартиру или частный дом большего размера, добавила коммерческий директор ГК "А101" Анна Боим.

Появление ран рынке квартир переселенцев приведет к росту конкуренции среди застройщиков и, как следствие, повлияет на качество новостроек. Но цены на них вряд ли снизятся, уверены эксперты.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. В нее вошли панельные хрущёвки 1950-1970-х годов постройки.