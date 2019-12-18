США опоздали с санкциями по "Северному потоку 2"

18 декабря. FINMARKET.RU - Введение санкций против участников проекта "Северный поток 2" не сможет повлиять на его реализацию, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на заявления информированных чиновников. "Умало рычагов для предотвращения завершения проекта "Северный поток 2" между Россией и Германией, заявили два высокопоставленных чиновника администрации, признавая провал многолетних усилий, направленных на то, чтобы не допустить строительства газопровода, который называют угрозой европейской безопасности", - пишет агентство.

Оно отметило, что один из собеседников, обсуждая подход администрации к проекту, сказал, что трубопровод почти завершен - и "санкции, предусмотренные законопроектом об обороне, слишком запоздали, чтобы иметь какой-либо эффект". Теперь США попытаются повлиять на другие российские энергетические проекты, добавил чиновник.

Как сообщалось, Сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток 2".коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Также в законопроект включены положения о санкциях, которые связаны с газопроводом "Турецкий поток".

Ранее в декабре законопроект о бюджете поддержала Палата представителей Конгресса США. Теперь президент Дональд Трамп должен подписать этот документ, чтобы он вступил в силу. Трамп уже заявлял, что намеревается это сделать.

Правительство ФРГ готовится к американским санкциям против "Северного потока 2", которые могут вступить в силу уже в пятницу, об этом со ссылкой на секретный документ министерства экономики Германии сообщил вчера таблоид Bild. "Правительство не исключает, что из-за анонсированных санкций строительным работам в датских внешних водах могут быть созданы препятствия", - цитирует издание документ. По информации издания, санкции США могут вступить в силу самое позднее в пятницу.

В то же время в Минэкономики ФРГ считают, что США не планируют прямых санкций в отношении Германии или строительного консорциума Nord Stream 2 AG, стопроцентной "дочки" российского "Газпрома". "Западные инвесторы и консорциум Nord Stream 2 не находятся в фокусе объявленных санкций", - указано в документе.

По информации издания, под санкции может подпасть швейцарско-нидерландское предприятие Allseas, которое в настоящий момент прокладывает последние элементы газопровода. США планируют санкции против фирмы, заморозку транспортных контейнеров и запрет на въезд сотрудников фирмы в США.

Кроме того, газета сообщает, что после подписания закона, налагающего санкции, ФРГ "четко проверит, какие действия закон оказывает на реализацию проекта "Северный поток 2".

"Берлин, очевидно, видит шансы в том, что газопровод "Северный поток 2" может быть достроен в течение 30-дневного периода, который закон подразумевает для сворачивания деятельности без штрафов для участников строительства", - пишет издание. Только после того, как эта информация будет проверена, ФРГ примет решение о том, "какие конкретные меры" реагирования могут быть приняты.