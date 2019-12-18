От каких акций планирует избавиться государство в 2020-2022 годах

18 декабря. FINMARKET.RU - Новый план приватизации на ближайшую трехлетку сейчас проходит обсуждение в правительстве. Подробности нового плана приватизации на 2020-2022 годы выяснили "Известия" . Так, в 2020-2022 годах государство может сократить долю своего участия в уставном капитале РЖД со 100% до 75% + 1 акция, следует из предложений министерств, представленных на совещании у Антона Силуанова. Сделать это планируется как с помощью эмиссии ценных бумаг, так и продажи федерального пакета. Выпуск дополнительных акций должен снизить госучастие и в полностью принадлежащем правительству Россельхозбанке - до 50% + 1 акция. До этого же размера может быть сокращено участие РФ и в "Почте России", говорится в предложениях.

Кроме того, в правительстве обсуждали отчуждение части госкорпорации "ДОМ.РФ". Чиновники предложили приватизировать 25% акций института развития через допэмиссию, чтобы у государства осталось 75% + 1 акция. По такой же схеме планируется действовать и с "Росагролизингом". В Глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС) и "Росгеологии" снижения доли государства со 100% до 75% + 1 акция хотят добиться с помощью продажи ценных бумаг. При этом сообщается, что акции последней передадут стратегическому инвестору. Такой же метод могут использовать и в приватизации "Русгидро", где РФ планирует сократить свою долю с 60,56% до 50% + 1 акция.

"Государственную транспортную лизинговую компанию" (ГТЛК) планируется отчуждать в два этапа: сначала долю РФ сократят до 75% + 1 акция, а после этого - до 50% + 1 акция. Столько же РФ оставит себе и в "Российских ипподромах" (сейчас компания принадлежит государству полностью). В "Россетях" правительство высвободит 13% ценных бумаг, снизив свою долю с 88,04% до 75%+1 акция. До такого же уровня планируется сократить участие "Россетей" в ФСК ЕЭС, сегодня доля первой компании во второй составляет 80,13%. В ФСК ЕЭС пустят стратегического инвестора.

Символическую приватизацию власти могут провести в отношении "Аэрофлота": участие РФ в уставном капитале авиакомпании собираются снизить примерно на 1 п.п. - c 51,17% до 50% + 1 акция. В то же время в аэропорту Шереметьево долю государства предлагается сократить с 30,46% до 25%+1 акция. А в "Объединенной зерновой компании" планируется продать 25%, уменьшив участие РФ с 50% до 25% + 1 акция.

Вовсе прекратить участиеможет в двух акционерных обществах: Новороссийском морском торговом порту (НМТП), где у государства 20%, и "Продинторге", который принадлежит РФ на 100%. По приватизации "Зарубежнефти" конкретных предложений еще не сформировано. Сейчас компания принадлежит РФ целиком.