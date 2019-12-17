Выпуск народных облигаций столкнулся с конкуренцией

17 декабря. FINMARKET.RU - В России за три с половиной месяца банкам-агентам удалось разместить меньше половины нового выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н), который был предложен инвесторам 2 сентября. При этом основной объем выкупили состоятельные инвесторы.

По оценкам "Коммерсанта" , основанным на данных Московской биржи, по состоянию на 16 декабря общее число сделок с обновленными ОФЗ-н превысило 10 тыс. шт. Суммарный объем сделок с этими бумагами составил почти 7,2 млрд руб. В Минфине подтвердили эти данные.

Минфину удалось добиться изменения целевой аудитории нового продукта, хотя и не слишком радикально. Если в 2018 году средний чек превышал 1 млн руб., то в настоящее время он опустился до уровня 600 тыс. руб.

Но чтобы широкая розница начала оказывать существенное влияние на рынок ОФЗ-н, она должна исчисляться не тысячами, а сотнями тысяч человек, отмечают аналитики. Однако ситуация на долговом рынке не в пользу госбумаг.

По оценкам управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, на текущий момент простая доходность ОФЗ-н до погашения составляет порядка 5,98%, а медианная ставка по годовым депозитам крупнейших банков - 5,9%, по двухлетним - 5,94% годовых и по трехлетним - 6,63% годовых. "Сейчас инвесторам проще открыть классический депозит на два-три года, который может дать сопоставимую доходность", - отмечает Грицкевич.

Перед Минфином стоит амбициозная цель - в следующем году увеличить размещение ОФЗ-н до 100 млрд руб. Между тем ОФЗ-н приходится конкурировать с банковскими облигациями. После успешного старта продаж народных бумаг сначала госбанки, а затем и частные банки начали продавать широкому кругу инвесторов и свои бонды с более высокой доходностью, чем вклады. При этом ставки по ним превышают доходность ОФЗ-н.