Количество жалоб на коллекторов подскочило на 35%

17 декабря. FINMARKET.RU - Приставы в январе-октябре 2019 года получили рекордные 23,4 тыс. жалоб на взыскателей просроченной задолженности. Это на 35% больше, чем за десять месяцев 2018-го, пишут "Известия", ссылаясь на информацию ФССП. Чаще всегосообщают о навязчивых звонках и сообщениях, в том числе близким должника, а также о раскрытии персональных данных и психологическом давлении. Самые жесткие методы работы применяют МФО и организации, не включенные в реестр коллекторов, пояснили приставы. Эксперты связывают увеличение количества обращений с тем, что теперь должники лучше знают, куда идти за защитой.

Граждане всё чаще действуют активно, когда им кажется, что их права ущемляют. Если за 10 месяцев 2018 года Федеральная служба судебных приставов получила 17,4 тыс. обращений, то за аналогичный период 2019-го года уже 23,4 тыс., что почти на 35% больше. Это рекордный показатель с момента наделения приставов надзорными функциями в 2017 году. При этом именно на "черных" кредиторов и взыскателей в этом году заявили на 70% больше, чем в прошлом: 2,7 тыс. обращений. Общая сумма штрафов, которую суды назначили за нарушения закона о коллекторах, за десять месяцев 2019-го увеличилась на 48,5%, до 91,9 млн рублей, пишут "Известия".

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА, с января по октябрь 2019 года россияне обращались на 20% чаще по сравнению с прошлым годом: поступило более 5,5 тыс. заявлений. Чаще всего за это времяпревышали разрешенное количество контактов с должниками. На этот пункт пришелся 31% всех жалоб. В 22% взыскатели звонили другим людям. В 17% раскрывали персональные данные должников. 8% обращений пришлось на психологическое давление. Часть поступивших жалоб направлена на действия МФО, банков, а также на «черных» кредиторов и не включенных в реестр ЦБ взыскателей, которые действуют вне правового поля.

Количество жалоб выросло благодаря информированию о такой возможности, заявили в ФССП. Увеличение почти на 50% общей суммы штрафов коллекторов связано не только с работой приставов, но и с тем фактом, что за неоднократные нарушения судьи назначают более жесткие наказания, уточнили "Известиям" в пресс-службе ведомства.