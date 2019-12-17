В России каждый 10-й предмет одежды забракован

17 декабря. FINMARKET.RU - Инспекторы Роспотребнадзора изъяли из оборота 11,2% предметов одежды из всех, которые были проверены ими в январе–сентябре, пишут "Известия". По словам экспертов, самые распространенные нарушения — использование опасных тканей имировых брендов. Тем не менее, несмотря на то что в сравнении с прошлым годом количество некачественной одежды снизилось, в торговых точках по-прежнему можно достаточно легко найти фальшивые Louis Vuitton или Adidas.

В информации Роспотребнадзора о результатах проверок за три квартала 2019 года, с которой ознакомились "Известия", уточняется, что к категории "одежда" инспекторы не относили меховые изделия. Их, к слову, браковали гораздо реже — только 5,4% от проверенных образцов. Удовлетворительной можно считать и ситуацию с обувью: в январе–сентябре Роспотребнадзор нашел изъяны в 6,1% пар. Уточним, из оборота изымают лишь ту продукцию, которую служба признает некачественной или опасной.

Год назад Роспотребнадзор оформлял аналогичную информацию по другой форме, поэтому сравнить ее с нынешней проблематично. В январе–сентябре 2018-го инспекторы признали некачественными или опасными 18,2% отечественных товаров и 65,3% импортных в категории «изделия швейные». Из трикотажной продукции тогда забраковали 12% товара российского производства и 53,4% — зарубежного. Среди чулков и носков специалистов ведомства не удовлетворило качество 8,5% отечественных изделий и 58,3% импортных. В пресс-службе Роспотребнадзора не ответили на запрос «Известий» о том, какие нарушения инспекторы чаще всего выявляли при проверке одежды в этом году.

Как правило, основные причины изъятия продукции — использование некачественных материалов либо подделка известных брендов. Довольно часто встречается и сочетание обеих причин, рассказал "Известиям" исполнительный директор "Союзлегпрома" Игорь Ульянов. Делать изделия из некачественного сырья с нарушением технологии производства гораздо дешевле, посетовал эксперт.

По данным Всемирной таможенной организации, в число наиболее часто подделываемых брендов входят в том числе Nike, Adidas, Louis Vuitton, Chanel, Gucci и Calvin Klein. Согласно последнему докладу этой структуры, в 2017 годуоставалась той категорией товаров, которую фальсифицируют чаще всего в мире, в том числе и в России.