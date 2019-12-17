К 2022 году "гарантированная доля" субсидий автопрому сократится до нуля

17 декабря. FINMARKET.RU - Правительство приняло решение дифференцировать выплату автоконцернам компенсирующих утильсбор промышленных субсидий в зависимости от уровня локализации по схеме 50/50% с 2020 года, планирует привязать к локализации распределение 100% выплат c 2022 года, сообщил "Коммерсантъ".

По сведениям источников издания, такое решение было объявлено накануне на совещании под председательством вице-премьера Дмитрия Козака. В соответствии с ним, с 2020 г. все концерны, подписавшие специнвестконтракты (СПИК), гарантированно получат только половину компенсаций, остальные 50% будут начисляться по фактической локализации. Как сообщается, с 2021 г. по уровню фактической локализации будет выплачиваться уже 75% компенсаций, а с 2022 г. - все 100%.

Уровень локализации будет рассчитываться исходя из балльной системы в соответствии с постановлением правительства №719. Для максимальной компенсации нужно будет набрать 4 тыс. баллов.

Представитель Козака подтвердил "Коммерсанту" факт проведения встречи с концернами. Источник газеты в правительстве объяснил принятое решение необходимостью определиться с правилами распределения промсубсидий в зависимости от уровня локализации в условиях, когда "отраслевое саморегулирование не сработало".

Ссылаясь на свои источники, "Коммерсант" отмечает, что в случае принятия дифференцированного подхода в таком виде от роста ставок утильсбора с 2020 г. увеличатся цены не только на иномарки, но и на собранные вмашины иностранных концернов.