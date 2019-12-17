В России для граждан появятся новые процедуры банкротства

17 декабря. FINMARKET.RU - Минфин не возражает против того, чтобы в России для граждан появился новый порядок- по упрощенной процедуре через суд или даже без него, с помощью арбитражных управляющих. Минфин согласовал соответствующие предложения Минэкономразвития, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Идеи Минэкономразвития оформлены в виде поправок к законопроекту, внесенному в сентябре 2019 года в Госдуму единороссом, главой думского комитета по собственности Николаем Николаевым. Парламентарий предложил наряду с традиционной судебной процедурой ввести и внесудебную, которой занимались бы арбитражные управляющие.

Такой порядок, по задумке парламентария, должен быть доступен для граждан с долгами от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. После обращения гражданина к арбитражному управляющему на год устанавливается мораторий на удовлетворение требований кредиторов, прекратится начисление неустоек, штрафов, пеней, запрещается набирать новые кредиты и займы. По истечении этого срока процедура, по предложению Николаева, должна заканчиваться автоматически со списанием долгов.

Минэкономразвития в целом соглашается с предложенным механизмом внесудебного банкротства, но уточняет ряд положений. В частности, предлагает разрешить его использование при долге у гражданина от 50 тыс. рублей до 700 тыс. рублей.

Кроме того, министерство считает нужным скорректировать предложенную Николаевым схему оплаты услуг арбитражных управляющих. Он предлагает сделать внесудебное банкротство для граждан абсолютно бесплатным, а гонорар за проведение этой процедуры платить из специально сформированного Фонда поддержки внесудебного банкротства граждан, который бы пополнялся за счет взносов саморегулируемых организаций управляющих (по 15 тыс. рублей ежемесячно с каждой). Минэкономразвития же считает, чтодолжны платить сами - по 3 тыс. рублей за всю процедуру от начала до конца.

Поправки Минэкономразвития к законопроекту Николаева предусматривают также реализацию идеи министерства о введении альтернативной упрощенной процедуры банкротства граждан - судебной. Ее отличие от уже существующего порядка признания граждан несостоятельными через суд - в необязательности участия финансового управляющего (он будет нужен, только если упрощенное банкротство инициирует кредитор), собрания кредиторов, анализа финансового состояния должника, поиска имущества и его продажи. Эти мероприятия управляющий, если его назначат в дело, будет проводить только по ходатайству и за счет лица, которое на них настояло. Правда, он сможет вернуть себе затраты из конкурсной массы после погашения всех иных расходов на процедуру, но не более суммы, которая определена законом для обычного банкротства.

Аналогичные предложения Минэкономразвития оформило ранее в виде собственного законопроекта и опубликовало его для общественного обсуждения.

В октябре замминистра экономического развития Илья Торосов говорил о необходимости объединить идеи Николаева и Минэкономразвития. Однако тогда он не смог уточнить, каким образом это может быть осуществлено.