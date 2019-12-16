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16 декабря 2019 года 10:25
Профессии-2020: какие будут самыми востребованными
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Валерий Шарифулин/ТАСС
16 декабря. FINMARKET.RU - В новом году среди массовых профессий наиболее востребованными будут водители, официанты, повара, мастера, рабочие, курьеры, разные специалисты в сфере строительства, продавцы и кассиры, пишет "Российская газета", озвучивая прогноз экспертов портала Работа.ру. Среди специалистов узкого профиля рынок труда будет больше всего нуждаться в специалистах по таргетированной и контекстной рекламе, e-mail-маркетологах, SMM- и SEO-специалистах, программистах, разработчиках мобильных приложений, аналитиках Big Data, высококвалифицированных инженерах, специалистах по развитию HR-бренда. Специалисты портала полагают, что в ближайшей перспективе будет расти потребность в узкопрофильных специалистах с высоким уровнем hard skills (профессиональные навыки, которым можно научить и которые можно измерить). Но и обладатели хорошо развитых soft skills (умение работать в команде, договариваться, способность учиться и адаптироваться к изменениям, креативность мышления) тоже останутся востребованы, в перспективе 10 лет, так как благодаря им будут встраиваться процессы коммуникаций между человеком и искусственным интеллектом. Что касается зарплат, они поднимутся на 7-9%. А в IT-сфере - на 10-12%. Сейчас о повышении оплаты труда работникам в 2020 году думает каждый четвертый работодатель, пишет "РГ". Ранее "Известия" писали, ссылаясь на пресс-службу Минтруда, что за прошедший год на рынке труда значительнее всего выросло число вакансий преподавателей вузов, школьных учителей и рабочих-сборщиков. В топ-7 специальностей, спрос на которые увеличился больше всего, также вошли воспитатель детсада, механик, специалист по ИКТ, охранник и работник, оказывающий услуги по индивидуальному уходу. Бум спроса на специалистов в сфере образования, занявших сразу три строчки в рейтинге, связан с расширением сети школ, университетов и детсадов.
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