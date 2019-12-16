Россияне смогут заработать на кредитах малому бизнесу

16 декабря. FINMARKET.RU - 16 декабрязапускает платформу p2b-кредитования "Сберкредо", сообщают "Ведомости", ссылаясь на пресс-службу банка. С помощью , с помощью этой платформы физические лица – клиенты банка смогут предоставить заем микро- и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.

Но до конца года оформить заем через "Сберкредо" смогут лишь компании Московского региона, являющиеся клиентами Сбербанка, рассказал "Ведомостям" зампред правления банка Анатолий Попов. По его словам, на платформе будет представлен действующий бизнес, прошедший проверку и скоринг Сбербанка. "Инвесторы получат информацию о компаниях, прошедших проверку, собранную из открытых источников, минимизируя тем самым время на самостоятельный поиск информации и оценку рисков", – поясняет пресс-служба госбанка. Платформа будет брать с заемщиков комиссию – 5% от привлеченной суммы. Диапазон ставок займов для заемщиков Сбербанк не называет – они будут зависеть от уровня риска.

Разместить деньги через "Сберкредо" может любой клиент Сбербанка старше 25 лет. Комиссия с него браться не будет. Срок кредита составит 1–6 месяцев. Минимальный порог инвестиций – 5000 руб., максимальный пока ограничен 20 000 руб., в 2020 г. его повысят до 1 млн руб. Инвестировать можно в неограниченное число компаний. Причем соинвестором каждого займа будет "дочка" Сбербанка – микрокредитная компания "Выдающиеся кредиты": ее минимальная доля участия в займе – 10%.

Как пишут "Ведомости", после регистрации на платформе физлица должны перевести на номинальный счет платформы ту сумму, которую планируют давать в долг. Выбрав заемщика, инвестор переводит ему деньги. Сделка заключается онлайн. Заемщики будут выплачивать кредиты равными платежами на номинальный счет платформы, а та будет распределять средства инвесторам за вычетом 13% налога с полученного дохода.