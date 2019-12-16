Уровень безработицы в РФ не изменится до 2022 года

16 декабря. FINMARKET.RU - Численность безработных в России по методологии Международной организации труда (МОТ) по итогам года составит 3,4 млн человек и сохранится на этом уровне до 2022 года, прогнозируют в Минтруде РФ. "Ожидается, что по итогам 2019 года численность безработных (по методологии МОТ) не превысит 3,4 млн человек и сохранится на этом уровне до 2022 года", - говорится в прогнозе баланса трудовых ресурсов на 2020-2022 годы, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что на рынке труда в ближайшие два года будут происходить разнонаправленные изменения, которые будут оказывать влияние на показатель безработицы.

Во-первых, в связи с изменением границ пенсионного возраста "будет снижаться удельный вес работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста и увеличиваться удельный вес трудоспособного населения в трудоспособном возрасте". Наиболее выраженными эти изменения будут после 2021 года.

Тем не менее, в Минтруде рассчитывают, что экономика будет демонстрировать рост и, как следствие, увеличится потребность в трудовых ресурсах, в результате чего "ожидается преодоление отрицательной динамики занятости".

Обе эти тенденции, по сообщению ведомства, должны уравновесить друг друга к 2022 году, в результате уровень безработицы по методологии МОТ останется на прежнем уровне.

В Россиисчитается по двум методикам: во-первых, подсчитывается общее число граждан, стоящих на учете в органах службы занятости (официальная безработица), а во-вторых, подсчитывается число фактических безработных по методике Международной организации труда (МОТ).

По последним данным Минтруда на 4 декабря официальная безработица РФ составляет 661,2 тыс. человек.