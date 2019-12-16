ФССП может взять под контроль все организации по сбору "просрочки" с граждан

16 декабря. FINMARKET.RU -Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по контролю за возвратом просроченной задолженности граждан могут быть распространены, помимо коллекторов, еще и на банки, микрофинансовые компании, организации в сфере ЖКУ и операторов связи.

Соответствующий законопроект "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" разработан Минюстом и размещен на сайте официальных правовых актов. Закон может вступить в силу с 1 января 2021 года.

Предполагается, что количество организаций, в отношении которыхбудет осуществлять контрольно-надзорные полномочия в области возврата просроченной задолженности физлиц, вырастет до 43,350 тыс., из которых 300 - профессиональные коллекторские организации, 1,9 тыс. - микрофинансовые организации, 800 - кредитные организации, 2,1 тыс. - кредитные потребительские кооперативы, 900 - сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, 4 тыс. - ломбарды, 20 тыс. - управляющие компании, 12,9 тыс. - ресурсоснабжающие организации, 250 - региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 200 - операторы связи.

Также планируется включать все эти организации в государственный реестр, который ведет ФССП, следует из пояснительной записки. Сейчас в него включаются только профессиональные коллекторы.

Из-за расширения полномочий ФССП может потребоваться увеличение предельной численности сотрудников с 1 января 2020 года на 1,675 тыс. человек (в основном в территориальных подразделениях). Расходы федерального бюджета на осуществление службой дополнительных полномочий на 2021 год оцениваются в 1,046 млрд рублей, в 2022 году - 973 млн рублей. Основная часть расходов, как предполагается, придется на оплату труда новых сотрудников (790 млн рублей в 2021 году и 822 млн рублей в 2022 году).

Когда ФССП только начинала надзирать за коллекторами (в 2016-2017 году) планировалось увеличение штата на 400 сотрудников, расходы на осуществление этих полномочий в течение трех лет оценивались в 741млн рублей.