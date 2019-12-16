Стимулировать рост производительности труда будут кредитами

16 декабря. FINMARKET.RU - Минэкономразвития готовится отчитаться президенту об исполнении поручений по повышению производительности труда в соответствии с целями, заложенными в майских указах еще 2012 года, пишет "Коммерсант". Ими предписывалось достичь показателя в 25 млн высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) к 2020 году, однако в тот момент четкого понимания, что именно предусматривает этот термин, не было. В результате расчеты Росстата опирались на уровень средней заработной платы на предприятии: если она была выше порогового значения, место автоматически считалось высокопроизводительным. В 2012 году их оказалось 16,4 млн, и вплоть до 2014 года показатель стабильно рос, достигнув пика в 18,3 млн, однако на фоне кризиса динамика развернулась в обратную сторону. По итогам 2016 года число ВПРМ откатилось до отметки 15,9 млн, причем наиболее заметное сокращение произошло в строительстве и обрабатывающих отраслях. Несмотря на возобновление роста в 2017 году (до 17,1 млн), задачу де-факто посчитали проваленной.

Поводом для оживления оптимизма стали апрельские данные Росстата: оказалось, что в 2018 году число ВПРМ выросло сразу на 2,4 млн и достигло 19,5 млн, то есть при сохранении тех же темпов роста задача будет исполнена если не к 2020 году, то по его итогам. Впрочем, как следует из проекта доклада Минэкономразвития президенту, говорить об успехе в ведомстве пока опасаются. Большая часть документа посвящена перечислению мер стимулирования инвестиций и технологических инноваций, заложенных в паспорт нацпроекта по производительности и другие программы (льготное кредитование, экспортная поддержка, стимулирование внедрения искусственного интеллекта, создание технодолин и развитие инновационных кластеров и т. д.), которые, очевидно, никакого влияния на статистику 2019 года уже не окажут. "Реализация мероприятий, направленных на комплексное воздействие на повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста РФ, способствует достижению целевых значений показателей указа",— осторожно заявляют в министерстве, не упоминая при этом сроки.