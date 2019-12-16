Аварийные дома предлагают расселять по ипотеке

16 декабря. FINMARKET.RU - Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Внести поправку в законопроект правительства, принятый в первом чтении 14 ноября, предложил член комитета по бюджету Госдумы, единоросс Дмитрий Юрков. В своем обращении к вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко он сообщает, что одной из перспективных форм помощи жителям аварийных домов может стать предоставление субсидий по ипотеке, пишут "Известия" . "Самое главное, что граждане смогут вселяться в новые квартиры сразу, минуя проживание в маневренном фонде и другие трудности", - говорится в документе.

В тексте отмечается: сегодня в аварийном жилье вынужденно живут преимущественно малоимущие граждане. Поэтому массовое предоставление им ипотечных кредитов на общих условиях исключено. "Однако ситуация могла бы в корне измениться, если бы Фонд содействия реформированию ЖКХ взял на себя обязательства по внесению первоначального взноса и значительной части периодических платежей", - говорится в документе. Речь идет о том, чтобы за счет средств фонда годовая ставка по ипотеке для таких россиян составляла не более 3% годовых. А затраты на ипотеку были ограничены: после уплаты ежемесячного взноса на семью должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.

"Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку", - пояснил "Известиям" Юрков. По его словам, варианты льготной ипотеки могут быть разными, но при строгом ограничении процентной ставки - не более 3% годовых. Банки должны быть готовы к гибким договорам, чтобы всё было прописано, а на людях не висели долги, убежден депутат.

Инициативу по переселению россиян по ипотеке готовы поддержать в "Справедливой России" и ЛДПР. В КПРФ хотят сначала детально изучить предложение, сомневаясь, что у граждан есть деньги на ипотеку.

Член генсовета "Деловой России" Владимир Прохоров заявил "Известиям", что жители аварийных домов должны иметь определенную свободу выбора. - Сейчас на законодательном уровне гарантируется сохранение площади и класса жилья. Однако нельзя игнорировать ту часть граждан, которая хочет улучшить условия проживания, особенно за свой счет. Как правило, поддаются многоквартирные дома, но у семьи должна быть возможность приобрести, например, частный дом или переехать в квартиру большей площади, - пояснил эксперт.