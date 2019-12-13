В России появился Кодекс этики использования данных

13 декабря. FINMARKET.RU - По итогам этого года число пользователей Рунета может достичь 96 млн человек, а его вклад в экономику - 4,7 трлн рублей. Такой прогноз "Российской газете" дал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко в кулуарах Недели российского интернета (RIW 2019) в Москве.

При этом он отметил, что Рубикон, когда интернет представлял собой только возможности и никаких рисков ни для человека, ни для бизнеса, ни в целом для государства, уже пройден. "По нашим оценкам, это произошло в 2014-2015 годах. И государство ведь одновременно с нами это осознало. Первые попытки регулирования появились как раз в то время", - напомнил он.

По словам директора Координационного центра доменов .RU/ .РФ Андрея Воробьева, развитие технологий всегда будет сопряжено с рисками. И регулирование в этом случае важно, но также важно, чтобы оно не было чрезмерным.

По его мнению, идеальный вариант, когда правила игры для себя сначала определяют сами участники рынка, а потом к регулированию при необходимости подключается государство. Не исключено, что в России появится такая практика.

На Неделе российского интернета был подписан Кодекс этики использования данных, который разработали Институт развития интернета (ИРИ) и Ассоциация больших данных. По словам президента ассоциации Анны Серебряниковой, бизнес впервые сам выступил с инициативой ввести саморегулирование и взять на себя дополнительные обязательства.

Кодекс, в частности, включает в себя принципы профессиональной этики при сборе, обработке и использовании данных. Прежде всего это добросовестность и защита интересов граждан. Он распространяется на работу со всеми разновидностями данных: от пользовательских до промышленных.

Документ также предполагает создание и ведение Реестра добросовестных участников. В состав Кодекса входит "Белая книга", в которой собраны примеры ответственного поведения в отношении обращения с данными.

К кодексу уже присоединились такие компании, как "Газпром-Медиа Холдинг", "Яндекс", "МегаФон", Тинькофф Банк, Сбербанк, Газпромбанк, oneFactor, Группа QIWI, Mail.ru Group, Группа ВТБ, "ВымпелКом", "Ростелеком", МТС.