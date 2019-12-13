Молодежь предпочитает копить в наличных

13 декабря. FINMARKET.RU - Половина работающих россиян до 30 лет, которые откладывают деньги, имеют сбережения в наличных. А распространенное мнение, что молодежь проявляет "финансовое легкомыслие" и не склонна к накоплениям, оказалось мифом, пишут "Известия", ознакомившиеся с опросом компаний "Сбербанк Управление Активами" и "Сбербанк страхование жизни".

Как показало исследование, 70% молодых работающих людей делают сбережения регулярно или от случая к случаю, и только 30% работающих россиян в возрасте 18–30 лет тратят всё, что получают. Более трети опрошенных (36%) сообщили, что откладывают деньги от случая к случаю, а еще 34% стараются делать это на регулярной основе

Чаще всего молодые россияне откладывают деньги на "черный день", что также не соответствует устоявшемуся стереотипу. Эксперты, опрошенные "Известиями", отмечают повышенную финансовую ответственность нынешних молодых. Хотя они, по мнению специалистов, могли бы и больше вкладывать в долгосрочные инвестиционные инструменты.

Также среди целейоказались покупка квартиры (17% опрошенных), путешествия и отдых (16%), ремонт квартиры и приобретение машины (по 12%). Еще 7% молодых людей используют часть зарплаты для инвестиций, чтобы получить дополнительный доход, а 4% респондентов сообщили, что копят на будущую пенсию.

50% участников исследования предпочитает откладывать наличные деньги, которые стали вторым по популярности инструментом накопления после депозитов (60%, в ходе опроса можно было давать множественный ответ). Причем молодежь диверсифицирует вложения за счет различных валют. Так, 83% сбережений формируются в рублях, 11% в долларах и 6% — в евро, пишут "Известия".

По словам советника директора проекта Минфина по повышению финансовой грамотности Анны Зеленцовой, цитируемого газетой, "молодежь в первую очередь формирует финансовую подушку на случай непредвиденных ситуаций, поэтому и выбирает ликвидные формы — например, наличные, которыми можно быстро воспользоваться".

Как отметил руководитель отдела продаж частным клиентам "Сбербанк Управление Активами" Андрей Макаров, в компании видят растущий интерес среди молодежи к инвестиционно-накопительным продуктам, пока доля вложений в них невелика. Так, только 6% опрошенных заявили о том, что используют эти инструменты.

"Радует, что молодежь сберегает, — прокомментировала Анна Зеленцова. — Но, конечно, лучше, если бы молодые люди использовали больше долгосрочных сбережений, инвестиций". Пока их уровень в нашей стране достаточно низок в сравнении с другими странами, уточнила эксперт.

Опрос был проведен в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек.