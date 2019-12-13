На решение проблем обманутых дольщиков направлено 14 млрд руб.

13 декабря. FINMARKET.RU - Фонд защиты прав дольщиков по итогам заседания наблюдательного совета решил достроить объекты или выплатить компенсации почти 2,4 тыс. покупателям квартир еще в 8-ми регионах. Эта структура уже направила 13,9 млрд руб. на решение проблем 8 тыс. дольщиков.

Речь идет о достройке или выплате компенсаций в общей сложности по 41-му дому в Саратовской, Ярославской, Ленинградской, Тамбовской, а также Калининградской, Ивановской и Оренбургской областях. Кроме того, приняты решения по проблемным домам в Чувашии. Согласно протоколу, планируется завершить21 многоквартирного дома, где приобрели квартиры более 1,4 тыс. дольщиков. Компенсации получат 920 человек 20 недостроенных домов, пишет "Коммерсант"

Ранее набсовет фонда уже принимал решение о восстановлении прав 5,6 тыс. дольщиков, средства которых привлекли застройщики, признанные сейчас банкротами. Это 56 домов в разных регионах, из которых 26 будут достроены, а по 30 объектам предусмотрены компенсации.

В 2019 году на финансирование достройки проблемных объектов фонду по поручению Владимира Путина федеральным правительством направлено 16 млрд руб. На будущий год запланированы 16,5 млрд руб.

Как отмечает председатель комитета Госдумы по собственности Николай Николаев, проблемы с обманутыми дольщиками копились годами, и в одночасье их решить невозможно. "Дома, которые фонд видит, что можно достроить, будут сданы, а там, где это делать нецелесообразно, например из-за ошибок прошлого застройщика, выплачиваются компенсации",- говорит депутат. По его данным, по многим ДДУ сумма выплат на 15-20% и даже 25% больше, чем была первоначальная стоимость.

На 10 декабря 2019 года Единый реестр проблемных объектов содержит информацию о 1,063 тыс. застройщиках и 3,15 тыс. домов в 74-х регионах России. Общая площадь включенных в список проблемных домов составляет 19 млн кв. м.