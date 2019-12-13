Около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездным

13 декабря. FINMARKET.RU - Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, пишут "Известия", ссылаясь на Федеральную службу судебных приставов. Также потенциально не смогут пересечь границу 13 млн не оплативших вовремя штрафы ГИБДД и 2,5 млн просрочивших оплату услуг ЖКХ. К ним могут присоединиться и порядка 7–8 млн должников по кредитам, по оценке коллекторов. Эксперты отмечают, что на значительную часть этих граждан мера по ограничению выезда за рубеж не оказывает никакого влияния. А в стране растет количество "убежденных неплательщиков" — сейчас это каждый десятый должник.

В числе невыездных в ноябре числилось 1,42 млн должников только по алиментам. Это на 143 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщили изданию в ФССП.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) "Известиям" назвали число потенциально невыездных должников по кредитам — порядка 7–8 млн человек. Это люди, чей долг превышает 30 тыс. рублей, а просрочка — 90 дней, заявил газете представитель НАПКА Павел Михмель.

"Из потенциально невыездных на долю должников банков приходится около 96%, микрофинансовых организаций — не более 3–4%. Данное разделение вполне логично, средние суммы кредитов (около 200 тыс. рублей) и займов (10–11 тыс. рублей) отличаются в разы", — пояснил эксперт.

по штрафам ГИБДД — это люди, которые принципиально не хотят платить и просто ждут, что долг сгорит по истечении двух лет, пояснил "Известиям" депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

"Такие действия — прямой вызов обществу. И это несмотря на то, что за неисполнение судебных решений предусмотрено в том числе и уголовное наказание", — сказал он.

Профессор Высшей школы экономики Елена Шомина уверена, что неоплата услуг ЖКХ объясняется равнодушием граждан и недооценкой последствий таких действий.

"Это происходит еще и потому, что жильцы плохо ориентируются в стоимости коммунальных услуг и подозревают управляющие компании в завышении платежей. Порой они не замечают, когда именно произошло изменение тарифов, а потом ужасаются выставленному счету", — рассказала "Известиям" Елена Шомина.

В общей сложности в 2019 году приставами было взыскано 104,2 млрд рублей, из них по алиментным задолженностям — 8,1 млрд рублей.