Большая часть россиян ест не то, что "хотелось бы"

13 декабря. FINMARKET.RU - Более 95% россиян не испытывают значительных трудностей с ежедневным рационом питания, говорят итоги исследования, проведенного Росстатом в 2018 году. Однако многим хотелось бы лучшего.

Так, число тех, кто может позволить себе "еду, которую хотят есть" составило 51,7%. Еще 43,7% респондентам достаточно еды, однако они не всегда могут позволить себе именно те продукты, которые бы им хотелось. Число тех, кто иногда или часто сталкивается с недостатком еды, составило 4,6%.

Показатели 2018 года близки к цифрам предыдущего исследования, проведенного в 2013 году. Его итоги показывали, что процент тех, кто не испытывал проблем с питанием, составил 94,2%, а с недостатком еды сталкивалось 5,8% респондентов. Тем не менее, отмечено увеличение доли тех, кто не всегда может позволить себе именно те продукты, которые бы им хотелось – с 41,9% до 43,7%.

За пять лет, прошедшие между двумя исследованиями, снизилась острота ситуации с питанием в многодетных семьях – количество многодетных семей, которые не испытывают проблем с доступностью и количеством еды, выросло с 39,8% в 2013 году до 42,5% в 2018 году. Однако 7,5% многодетных семей по данным 2018 года, по-прежнему, сталкиваются с недостатком еды.

"Число домохозяйств, состоящих из инвалидов, в которых нет значительных трудностей с покупкой необходимых продуктов и качеством рациона выросло с 88,7% в 2013 году до 90,2% в 2018 году. Тем не менее, 9,8% таких домохозяйств по-прежнему испытывают проблемы с качеством ежедневного рациона и сталкиваются с недостатком еды. Среди домохозяйств, состоящих из пенсионеров, проблемы с ежедневным рационом испытывает 7,1%", - говорится в сообщении Росстата.

В целом, по итогам исследования 2018 года 83% респондентов считают, что качество и характер их питания улучшился или не изменился (84% по итогам исследования 2013 года). Так, выросла доля тех, кто ежедневно или несколько раз в неделю потребляет творог и творожные продукты, а также свежие фрукты. Однако, как отмечается в исследовании, "этого недостаточно – в соответствии с принципами здорового питания, свежие фрукты, овощи и молочная продукция должны стать важной частью ежедневного рациона каждого человека. Это имеет особое значение на фоне данных исследования о том, что 30,1% детей в возрасте от 3 до 13 лет потребляют овощи не чаще раза в неделю". Кроме того, 56,3% населения по-прежнему потребляет мясные изделия не чаще раза в неделю

Одним из важнейших результатов проведенного исследования стала возможность оценить предрасположенность к накоплению избыточной массы тела. Для этого применялась инструментальная оценка – измерение роста и веса, и последующее сопоставление антропометрических характеристик с суточным рационом и калорийностью потребляемых продуктов. В ходе исследования выяснилось, что более 50% россиян предрасположены к лишнему весу, свидетельствуют итоги исследования. В 2018 году общая энергетическая ценность среднесуточного рациона составила 3031 килокалорий у мужчин и 2225,5 килокалорий у женщин. Основную долю в нем составили углеводы (44,7% у мужчин и 46,2% у женщин) и жиры (41,3% и 39,6%, соответственно).

Было опрошено порядка 100 тысяч респондентов всех возрастов, проживающих в 45 тыс. домохозяйств. Респонденты отвечали на вопросы о привычном для них образе жизни и состоянии здоровья, наличии заболеваний, связанных с питанием, и следовании принципам здорового образа жизни, характере питания и обычном рационе. Особенностью исследования 2018 года стало применение приборов – весов и ростомеров – для проведения антропометрических исследований. Это позволило оценить долю населения с избыточным весом, а также тех, кто предрасположен к ожирению, отмечает Росстат.

В ходе исследование 46% респондентов оценили состояние своего здоровья, как хорошее, 45% - как удовлетворительное. Число тех, кто имеет одно или несколько заболеваний, связанных с питанием, составило 42,3%. В 2013 году этот показатель был выше – 44,9% опрошенных заявили о наличии у них одного или нескольких заболеваний, связанных с питанием.

Впервые исследование такого рода проводилось в строгом соответствии с международной методологией, а также руководством общеевропейского диетологического исследования "EU Menu".

Отдельный блок исследования Росстат посвятил оценке состояния здоровья детей и качеству их питания в школах.

В целом, по мнению родителей состояние здоровья 81,5% детей в возрасте от 3 до 13 лет можно оценивать как хорошее. Однако, если среди детей от 3-х до 6 лет таких было 82,3%, то в возрастной группе с 7 до 11 лет процент детей с хорошим состоянием здоровья уменьшился до 81%, а в возрастной группе 12-13 лет – до 80,7%.