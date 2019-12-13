Банковские комиссии при переводах от бизнеса физлицам слишком велики - ФАС

13 декабря. FINMARKET.RU - Ассоциация антимонопольных юристов предложила отменить дискриминационные банковские тарифы наденег от компаний физическим лицам. Например, речь идет о выплате дивидендов и арендной платы, возврате с абонентских счетов или счетов в интернет-магазинах, объяснил партнер адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Евгений Большаков на совместном заседании Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и ассоциации.

По его словам, при расчетах между юрлицами банковская комиссия ограничена определенной суммой, но для расчетов компаний с населением таких ограничений нет и тарифы достигают 10%, пишут "Ведомости"

"Это полное безобразие", - отреагировал руководительИгорь Артемьев. По его словам, банки козыряют письмами и рекомендациями ЦБ, которые предписывают им бороться с легализацией доходов, полученных преступным путем, однако в документах ЦБ "прямо не написано такое хамство". Артемьев намерен обсудить с ЦБ формулировки в документах и, возможно, дать им другую трактовку. Такие- не борьба с отмыванием, а желание обогащения, ведь сами транзакции стоят банкам 0,01% от суммы перевода, отметил руководитель ФАС.

А замглавы ФАС Андрей Кашеваров отметил, что наиболее остро проблема комиссий стоит при снятии наличных индивидуальными предпринимателями.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян признает, что высокие комиссии не помогают борьбе с отмыванием: "Выходит, что, пока деньги у тебя на счете, они не преступные, а когда человек их получает или снимает со своего же счета наличность - преступные".

По мнению экспертов, нужно менять закон, чтобы банки не могли оправдывать высокие комиссии борьбой с обналичиванием.

Артемьев предложил принимать "самые радикальные меры", а именно - начинать возбуждать дела, не дожидаясь изменения закона. "Пока мы меняем законодательство, десятки тысяч людей будут ограблены банками, - считает глава ФАС- Начинать надо завтра".