Росстат сохранил оценку роста ВВП России в 3-м квартале на уровне 1,7%

Росстат сохранил оценку повышения ВВП России в 3-м квартале на уровне 1,7%, в январе-сентябре на уровне 1,1%. Ускорение темпов роста относительно 2-го квартале объясняется оживлением в обрабатывающих производствах

12 декабря. FINMARKET.RU - Росстат подтвердил предварительную оценку ростаРФ в 3-м квартале 2019 года на 1,7% по сравнению с 3-м кварталом 2018 г., говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Объем ВВП России за 3-й квартал составил в текущих ценах 28 трлн 000,5 млрд рублей. Оценки роста ВВП во 2-м квартале на 0,9% и в 1-м квартале на 0,5% не претерпели изменений.

. Индекс физического объема ВВП относительно 2-го квартала т.г. составил 107,6%. Индекс-дефлятор ВВП по отношению к 3-му кварталу 2018 г. составил 101,4%.

Предварительная оценка Росстата была опубликована в середине ноября и оказалась ниже расчетов Минэкономразвития, которое ожидало повышение экономики страны на 1,9%.

Объем ВВП за январь-сентябрь текущего года вырос на 1,1% и составил в текущих ценах 78 трлн 675,6 млрд рублей. Динамика показателя также оказалась слабее прогнозов Минэкономразвития, которое оценивало рост экономики по итогам января-сентября на уровне 1,2%.

Согласно оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ за январь-октябрь 2019 года составил 1,3%, при этом в октябре рост ускорился до 2,2%. Официальный прогноз правительства по росту ВВП на 2019 год равен также 1,3%.

В 3-м квартале наибольший рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости к соответствующему периоду предыдущего года продемонстрировали добыча полезных ископаемых (рост на 2,0% по сравнению с 3-м кварталом 2018 года), обрабатывающие производства (+2,5%), оптовая и розничная торговля (+2,2%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (рост на 2,2%), финансовая и страховая деятельность (+7,9%).

Положительная динамика индексов физического объема валовой добавленной стоимости в сырьевом сегменте обусловлена ростом производства в отрасли добычи полезных ископаемых. "Индекс производства за 3-й квартал 2019 года к соответствующему периоду предыдущего года по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" составил 102,9%. Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" составил 102,9%. В торговом сегменте индекс физического объема оборота оптовой торговли составил 104,1%. Индекс физического объема оборота организаций, занимающихся деятельностью по операциям с недвижимым имуществом, за октябрь 2019 года к октябрю 2018 года составил 106,5%", - говорится в сообщении Росстата.

Также рост отмечается в таких отраслях, как сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (рост на 2,6% в годовом выражении); обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (+2,0%); деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (+1 1,5%); деятельность в области культуры и спорта (рост на 1,3%); деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (+1,2%).

Снижение индекса физического объема добавленной стоимости к соответствующему периоду предыдущего года наблюдается в таких отраслях, как транспортировка и хранение (снижение на 0,1% по сравнению с 3-м кварталом 2018 года); административная деятельность (- 0,6%); образование (-0,7%).

В январе-сентябре 2019 года больше всего валовая добавленная стоимость выросла в области финансовой и страховой деятельности - на 7,8%. В добыче полезных ископаемых рост составил 3,2%. В обрабатывающих производствах зафиксировано прирост на 1,3%.