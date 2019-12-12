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12 декабря 2019 года 10:45
За незаконную перепланировку введут штрафы и для компаний
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Михаил Джапаридзе/ТАСС
12 декабря. FINMARKET.RU - За самовольную перепланировку жилых помещений пока наказывают только граждан. Если юридическое лицо незаконно перестроило подвал дома под магазин, то штраф за это не выпишут. В Госдуме решили исправить этот правовой пробел и приняли в первом чтении соответствующий законопроект, пишет "Российская газета". Как говорится в пояснительной записке, самовольная перепланировка помещений на первых этажах и в подвалах часто приводит к трагичным последствиям. Поэтому предложено установить для должностных лиц штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, а для юридических - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. При этом размер штрафа для граждан не изменяется - от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Санкции коснутся как переустройства, так и перепланировки помещений в многоквартирном доме. Один из авторов, член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов напомнил, что год назад уже были введены штрафы за переустройство нежилых помещений. По идее, новый законопроект должен также сыграть свою роль в повышении безопасности зданий. Принятие этого закона позволит перевести услуги по перепланировке в единое правовое поле и обезопасить граждан, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. "От того, насколько правильно будет проведена перепланировка какого-либо помещения в многоквартирном доме, зависят жизни людей, - подчеркнул он. - Собственники должны руководствоваться не только своими интересами, но и правилами безопасности".
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Ключевые слова: РФ, жилье, перепланировка, юрлица, штрафы
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