Оборот в магазинах с tax free вырос на 16%

12 декабря. FINMARKET.RU - За январь–сентябрь 2019 года иностранные туристы совершили покупки в магазинах tax free на сумму 9,3 млрд рублей. Это на 16,2% больше, чем за девять месяцев 2018 года (с апреля, когда стартовал проект, и по декабрь). Тогда оборот составил 8 млрд рублей, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минпромторга. При этом за январь-октябрь туристы приобрели товаров уже на 10,8 млрд рублей, а за весь период реализации пилотного проекта сумма достигла 18,5 млрд, сказал изданию министр промышленности и торговли Денис Мантуров. "Туристам было возмещено около 1,9 млрд рублей. Из них 1,8 млрд рублей –– на банковские карты и около 100 млн рублей –– наличными. Без системы tax free этих покупок могло бы попросту не быть", –– отметил он.

По словам министра, работа tax free в нашей стране — наглядный пример того, как важно для российской экономики создавать механизмы стимулирования торговли. "Благодаря проекту tax free иностранные туристы действительно стали чаще и больше покупать", — подчеркнул Мантуров. Он добавил, что в среднем каждый иностранный гость оставляет в магазине около 100 тыс. рублей. Наибольшим спросом у туристов пользуются парфюмерно-косметическая продукция, ювелирные изделия, часы, одежда и обувь, меховые и кожаные изделия.

Президент Владимир Путин подписал закон о введении в России tax free в конце 2017 года. Первый этап работы системы стартовал с 10 апреля 2018 года в нескольких городах, тогда количество торговых точек не достигало 30. Второй этап совпал со стартом чемпионата мира по футболу в нашей стране: tax free стал доступен в городах-организаторах мундиаля.

В пресс-службе Минпромторга отметили, что сейчас воспользоваться услугой можно на территории 13 субъектов РФ в почти 1,2 тыс. магазинах. При выезде из РФ иностранные туристы при покупке товаров минимум на 10 тыс. рублей могут рассчитывать на возврат НДС, который сейчас составляет 20%. Исключение составляет лишь подакцизная продукция — табак и алкоголь.

Выручка магазинов, использующих систему tax free, выросла не только из-за увеличения количества участников, но и благодаря тому, что туристы теперь более информированы и чаще делают дорогие покупки в нашей стране, добавили в пресс-службе ведомства.

По словам Дениса Мантурова, в 2020 году Минпромторг продолжит реализацию пилотного проекта уже на территории 16 субъектов РФ.

Система tax free привлекает в Россию дополнительный турпоток и улучшает имидж страны, уверены эксперты. Наиболее активно закупаются в России гости из КНР –– для китайцев даже организуют специальные шопинг-туры в нашей стране, сказал "Известиям" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Также в нашей стране охотно совершают покупки гости из арабских и азиатских стран.