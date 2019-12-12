Бизнес против поправок к закону об основах туристской деятельности

12 декабря. FINMARKET.RU - Сформулированные депутатами Госдумы поправки к закону об основах туристской деятельности носят избыточный характер и могут сформировать неоднозначную практику толкования законодательства в сфере туризма, говорится в письмах "Опоры России", направленных вице-премьеру Ольге Голодец и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Как указывает "Опора России", согласно поправкам, все средства размещения смогут располагаться исключительно в нежилых помещениях, пишет "Коммерсант". Это предложение, по мнению организации, противоречит Жилищному и Гражданскому кодексам, которые допускают использование жилых помещений для осуществления коммерческой деятельности — в частности, сдачи в наем по договорам краткосрочной аренды. Кроме того, в законодательстве отсутствует четкое описание понятия "нежилое". "Опора России" также считает некорректной замену понятия "проживание" на "пребывание" для средств размещения, ссылаясь на то, что обособленного понятия "пребывания" в законодательстве также не существует: сейчас оно может относиться и к жилым и к нежилым помещениям.

Поправки к закону об основах туристской деятельности были сформулированы группой депутатов в середине ноября. До того в Жилищный кодекс были внесены изменения, которые запрещали оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях. Это уже стало предметом полемики на рынке гостиничных услуг. Минэкономразвития в своем обращении к органам власти указывает на многочисленные обращения о проведении региональными отделениями Роспотребнадзора проверок жилых помещений, сдаваемых по договорам краткосрочного найма. Их деятельность квалифицируется как оказание гостиничных услуг из-за наличия спальных мест, мест для хранения вещей, техники и постельного белья. Проверки в Минэкономразвития называют неправомерными, ссылаясь на то, что сдача жилья — не гостиничная услуга.

Один из авторов нового проекта поправок к закону об основах туристской деятельности, депутат Госдумы Галина Хованская, говорит, что документ направлен в основном на приведение остального законодательства в соответствие с утвержденными изменениями в Жилищный кодекс. Но член правления "Лиги хостелов" Наталья Петровская поясняет, что на деле инициированные изменения заметно усугубляют ситуацию. В Жилищном кодексе ограничена только возможность оказания гостиничных услуг, а под определение «средства размещения» попадают также апартаменты и квартиры, сдаваемые в краткосрочный наем, объясняет она. По словам эксперта, аренда жилья на срок до одного месяца относится к тому же виду экономической деятельности, что и оказание гостиничных услуг.