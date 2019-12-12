Доходы бюджета можно было увеличить, перераспределив налоговую нагрузку

12 декабря. FINMARKET.RU - Сделав российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, можно увеличить бюджетные доходы без таких чувствительных для людей мер, как рост НДС или пенсионного возраста. К такому выводу пришли аналитики Vygon Consulting, проанализировав налоговую нагрузку в нефтяной, газовой и сырьевых отраслях, а также банковской и телекоммуникационной сферах, пишут "Ведомости".

По их оценкам, если увеличить налоговую нагрузку для всех сырьевых отраслей до уровня нагрузки нефтяников, за последние пять лет власти могли бы изъять дополнительные 0,8-1,3 трлн руб. в год. А в банковской и телекоммуникационной сферах сверхдоходы за этот период превысили 450 млрд и 115 млрд руб. соответственно, подсчитали аналитики и признали, что текущая налоговая система в России несправедлива.

При расчетах нагрузки на сырьевые отрасли эксперты сравнили долю НДПИ и таможенной пошлины в цене проданной продукции в 2018 г. Так, в нефти она составила 64% без учета льгот и 59,6% с льготами, в газе - уже до 40%, а алмазах, золоте, черных и комплексных рудах - меньше 10%.

Есть и другие сферы, в которых формируются конъюнктурные сверхдоходы, - это банки и телекоммуникационные компании, говорится в исследовании. В IT и телекоммуникациях рентабельность по EBITDA за последние пять лет составляет 38%. Это намного выше, чем в зарубежных компаниях: в США показатель составляет около 30%, в Германии - 29%.

А средняя рентабельность прибыли до выплаты налога финансового сектора в 2018 г. была еще выше - 51%. Это рекорд за последние пять лет, подсчитали аналитики Vygon Consulting. Во многом банкам помогла политика Центробанка, который сохранял высокой ключевую ставку, считают они.

Из всех перечисленных отраслей всего можно изъять дополнительные 1,7 трлн руб., оценивают эксперты Vygon Consulting. Вывод сделан при условии, что нагрузка на отрасли будет увеличена до уровня нефтяников, т. е. одной из самых высоких в мире.

Вывод аналитиков очень напоминает предложения списка Белоусова, отмечают собеседники "Ведомостей" в трех разных промышленных компаниях.

Идея сравнивать обрабатывающие и добывающие производства неправильная, добыча уже высококапитализированный сектор, в обрабатывающей промышленности, напротив, нужно наращивать инвестиции, говорил замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов, лучше сравнивать фискальную нагрузку с точки зрения доходности капитала, а не выручки от текущей деятельности. Не согласен с таким подходом и бизнес.