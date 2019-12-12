Производители знают, как снизить цены на автомобили

12 декабря. FINMARKET.RU - Локализация производства предполагает применение на выпускаемых в России машинах автокомпонентов, разработанных и производящихся на территории страны. При этом обеспечивается контроль над интеллектуальной собственностью и технологией производства комплектующих. "Группа ГАЗ" предлагает включить задачу локализации компонентов для автомобильной промышленности в нацпроекты, чтобы снизить стоимость российских машин. Об этом "Известиям" сообщила вице-президент предприятия Елена Матвеева.

"Важнейшее преимущество, которое необходимо при выходе на новые рынки, - это конкурентоспособная цена. Локализация комплектующих в конечном счете позволит снизить себестоимость продукции отечественной автомобильной отрасли и повысить ее конкурентоспособность на экспортных рынках. В противном случае через развитие экспорта мы будем создавать основную добавленную стоимость на компонентных производствах за пределами России", - отметила Матвеева.

Локализация, по ее мнению, будет эффективно работать в проектах, направленных на повышение эффективности бизнеса. Сейчас в стране нет производств компонентов, обеспечивающих движение автомобиля: систем питания двигателя, рулевого управления и других. Кроме того, остро стоит проблема с некоторыми субкомпонентами и материалами. Введение Вашингтоном и ЕС антироссийских санкций продемонстрировало сильную зависимость российской автомобильной отрасли.

Эксперты и аналитики сходятся во мнении, что реализация проекта поможет снизить стоимость готовой машины примерно на 10%.

Идея поможет реализовать "Стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года". Такое мнение выразили в "АвтоВАЗе".

Проблемы с локализацией отмечают и другие игроки авторынка. Система регулирования автопрома дала серьезные сбои, и прибыль растет у низколокализованных иностранных участников рынка. Такое мнение выразил заместитель генерального директора ПАО "КамАЗ" по взаимодействию с органами государственной власти Михаил Матасов. "Очень важно обеспечить меры господдержки в зависимости от реализованных вложений и достигнутого уровня локализации", - уверен генеральный директор "Рено Россия" Ян Птачек.

Минэкономразвития готово рассмотреть предложения по дополнению нацпроектов. В ведомстве "Известиям" напомнили, что уже поддержали заявку "Группы ГАЗ" на создание промышленного технопарка, направленного на организацию высокотехнологичного производства сборки электромобилей и электробусов, а также компонентов к ним.